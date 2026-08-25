Tunisie: Les océans n'ont jamais été aussi chauds - Nouveau record mondial

La température des eaux de surface des océans mondiaux a atteint 21,1 °C en moyenne samedi, un record absolu sur une journée, sous l'effet du réchauffement climatique et du développement du phénomène El Niño, a annoncé l'observatoire européen Copernicus lundi.

Ce record de température dépasse celui établi en mars 2024, à 21,09 °C, alors que le phénomène climatique El Niño de cette année pourrait être le plus important jamais connu, selon des scientifiques.

Ce phénomène climatique naturel, qui revient tous les deux à sept ans, s'ajoute à une tendance de fond au réchauffement des océans, due à l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

Ce record journalier enregistré au mois d'août est inhabituel, remarque Copernicus dans un communiqué, car les températures océaniques mondiales « atteignent généralement leur niveau le plus élevé en mars et avril », à la fin de l'été dans l'hémisphère Sud, où se trouvent les plus grandes étendues océaniques.

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Les océans jouent un rôle de régulateur du climat en absorbant 90 % de la chaleur excédentaire générée par les activités humaines.

« Ce record est un nouveau signe évident d'un océan soumis à un stress croissant », a souligné Samantha Burgess, une responsable de Copernicus, citée dans le communiqué.

« À mesure que les températures océaniques continuent d'augmenter, les risques pour les écosystèmes marins et les communautés côtières s'accroissent également », souligne-t-elle.

La hausse des températures océaniques augmente également le risque de phénomènes météorologiques extrêmes, rappelle Copernicus. Un océan plus chaud apporte davantage de chaleur et d'humidité à l'atmosphère, ce qui peut intensifier les précipitations et les tempêtes.