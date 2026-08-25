Afrique: Zlécaf - Le Môle Est pour renforcer le flux des échanges commerciaux sous-régionaux

Le port de Pointe-Noire entend s'imposer, avec la construction de la nouvelle plateforme portuaire du Môle Est, comme un pôle important du commerce sous-régional et intra-africain, dans le cadre de la Zone de libre- échange continentale africaine (Zlécaf).

Portée par Congo Terminal, la nouvelle infrastructure portuaire se fixe pour objectif de renforcer la compétitivité du Port autonome de Pointe-Noire en termes de capacité de traitement accrue, des délais de transit optimisés et de compétitivité logistique renforcée.

Cette ambition se traduit, selon Congo Terminal, par plusieurs retombées économiques, à savoir fluidification du trafic maritime, création d'emplois pour les jeunes, attractivité renforcée pour les investisseurs et meilleure intégration de la région dans les chaînes de valeur mondiales.

En effet, la mise en oeuvre de Môle-Est est une dynamique s'inscrivant dans un mouvement plus large qui est la Zlécaf dont la réussite dépend directement des infrastructures portuaires modernes, capables d'absorber la hausse des échanges intra-africains.

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« La Zlécaf va faire exploser les échanges dans la sous-région. Le vrai défi est ne pas attendre la croissance mais lui préparer le terrain », estime Durel Tchitembo, responsable excellence opérationnelle à Congo Terminal.

A travers le Môle Est, l'entreprise ne se contente pas de construire un simple terminal, mais écrit également une nouvelle page de l'intégration économique de l'Afrique centrale aux côtés des autorités congolaises. Cette collaboration a permis de porter les volumes traités au port de Pointe-Noire de 200 000 EVP en 2009 à plus de 1,2 million en 2025.