Congo-Brazzaville: Brazzaville - Le nouveau préfet conscient des défis à relever

Nommé préfet du département de Brazzaville le 19 août, Yves Bodler Ngongo a été officiellement installé dans ses fonctions le 24 du même mois, à l'issue d'une passation de service avec son prédécesseur, Gilbert Mouanda-Mouanda.

Après son installation par le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Brice Rhode Mbon, le préfet de Brazzaville, Yves Bodler Ngongo, s'est engagé à exercer ses fonctions avec un sens élevé du service public.

Sur les défis à relever, Gilbert Mouanda-Mouanda à qui Yves Bodler Ngongo succède a évoqué, entre autres, la problématique de la répartition des compétences entre les services départementaux et certaines directions générales de l'administration centrale, notamment dans les secteurs du commerce et des impôts.

Conscient des défis à relever, le nouveau préfet de Brazzaville a promis de travailler en intelligence avec les services de l'État et les forces vives du département, dans le but de poursuivre le chantier de l'amélioration de l'administration territoriale en faveur de la paix et de l'ordre public.

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Après avoir passé vingt-trois ans de service préfectoral, Gilbert Mouanda-Mouanda a remercié le président de la République. Il a précisément été préfet de la Cuvette Ouest, des Plateaux, de la Sangha, du Niari et de Brazzaville. Le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Brice Rhode Mbon, lui a rendu un hommage pour les services rendus à la nation.