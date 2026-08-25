Ile Maurice: Un marché plus moderne et mieux encadré

La rénovation du marché de Pamplemousses se poursuit pour offrir de meilleures conditions aux commerçants et aux habitants. Il compte aujourd'hui 454 commerçants et 46 tables disponibles, avec des espaces dédiés aux produits agricoles, au poisson et à la volaille. Lors de son inauguration le lundi 24 août, le président du conseil de district de Pamplemousses, Vedanand Totoo, a souligné que «l'infrastructure, inaugurée en 2006, a bénéficié d'importants investissements, notamment avec l'installation de volets et de portes en aluminium».

Le conseil souhaite maintenant renforcer la discipline et la propreté des lieux. Avant la signature d'un contrat, les marchands devront respecter certaines règles, notamment déposer leurs déchets dans les poubelles prévues à cet effet. Le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, qui était présent, a reconnu qu'il y a eu certains manquements dans le passé, mais il souhaite désormais inscrire le marché de Pamplemousses dans une nouvelle dynamique. Pour lui, la sécurité du public doit rester une priorité car sans sécurité, aération et hygiène adéquates, il n'est pas question d'ouvrir un marché.

Le ministre défend un projet axé sur la modernisation et l'amélioration des conditions de travail. Parmi les mesures envisagées, figure la digitalisation des paiements, à travers l'utilisation de codes QR, afin de faciliter les démarches des commerçants et du public. Le transfert d'un étal serait mieux encadré grâce à des nouvelles procédures auprès du conseil. Ranjiv Woochit annonce par ailleurs que la réglementation des marchés et celle de la gestion des terrains abandonnés devrait être présentée dans les deux à trois prochaines semaines. Il a appelé enfin les conseils de village, inspecteurs et officiers à assumer pleinement leurs responsabilités.

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Par ailleurs, le député de la circonscription n°5 (Pamplemousses-Triolet), Kaviraj Rookny, a souligné que le projet du marché de Pamplemousses a évolué afin de répondre aux besoins du public. Il a rappelé que les légumes sont désormais disponibles et que d'autres services, notamment le stationnement, doivent encore être développés. Il a félicité l'ensemble de l'équipe engagée dans l'amélioration du marché et invité les commerçants à faire bon usage des nouvelles installations. Son message est clair : poursuivre les efforts pour offrir un marché plus pratique et accessible à tous.