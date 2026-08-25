Ile Maurice: Un feu pour éloigner les moustiques coûte la vie à une septuagénaire

Soolalita Buldawo, 76 ans, est décédée le lundi 24 août après avoir passé près de trois semaines à l'hôpital à la suite de graves brûlures. L'accident s'était produit le 4 août à son domicile, à Montagne-Longue.

Ce jour-là, vers 17 h 15, la septuagénaire se trouvait à l'extérieur de son domicile et lavait des vêtements. Comme à son habitude, elle avait allumé un feu à proximité afin d'éloigner les moustiques. C'est alors que ses vêtements ont pris feu. Son fils et des voisins sont rapidement intervenus pour éteindre les flammes et lui porter secours.

Elle a succombé plusieurs jours après avoir été grièvement brûlée...

Soolalita Buldawo avait été transportée en ambulance au SSRN Hospital. Après avoir reçu les premiers soins, elle avait été transférée à l'unité des grands brûlés du Princess Margareth Orthopedic Centre (PMOC) de Candos, où elle avait été admise aux soins intensifs. Son état avait alors été jugé sérieux.

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Malgré les soins médicaux prodigués, son état s'est progressivement aggravé. Le 24 août, son décès a été constaté et le corps a été référé pour autopsie.

L'examen post-mortem, réalisé le même jour par le Dr Monvoisin, médecin légiste, a établi la cause du décès : un choc septique consécutif à d'importantes brûlures.

La dépouille de Soolalita Buldawo a ensuite été remise à ses proches. Une enquête policière se poursuit afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de l'accident.