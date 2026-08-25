Ile Maurice: Dernier adieu au petit Adriano

25 Août 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum et Tony Fine

Il n'aura connu la vie que sept mois. Sept mois de sourires, de câlins et de premiers regards sur le monde. Ce mardi 25 août, un cortège funèbre chargé de larmes et d'incompréhension a traversé les rues de Roche-Bois pour accompagner le petit Adriano Kelyano Perrine vers sa dernière demeure.

Le nourrisson a perdu la vie dans des circonstances tragiques, dimanche, après avoir été poignardé à son domicile, là où il aurait dû être le plus en sécurité. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ce drame qui a bouleversé toute une communauté.

Ce mardi, à 13 heures, le convoi mortuaire a quitté le domicile familial pour se rendre à l'église de l'Assomption, à Roche-Bois, où une cérémonie religieuse a permis à la famille, aux proches et aux habitants de se recueillir une dernière fois autour de ce petit être arraché si brutalement à la vie. Le cortège s'est ensuite dirigé vers le cimetière de Roche-Bois, où Adriano Kelyano Perrine a été inhumé, laissant derrière lui une famille anéantie et toute une communauté plongée dans le chagrin.

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