Ile Maurice: Après les Salines, l'éléphant de mer fait escale au Morne cette fois

On dirait bien que les côtes mauriciennes lui plaisent. Après avoir été aperçu aux Salines le 4 août, l'éléphant de mer surnommé Jackie a fait une nouvelle apparition, ce lundi 24 août, cette fois sur la plage du Morne, face à l'hôtel LUX* Le Morne.

Vers 21 h 45, l'animal a été découvert allongé sur le sable par un client de l'hôtel, qui a alerté les autorités. Il s'agit donc du même éléphant de mer déjà signalé aux Salines, et non d'un deuxième animal, nous a confirmé une source au ministère de l'Agro-industrie. Le protocole Stranded Mammal a été activé afin d'assurer la sécurité du mammifère et de permettre son suivi par les autorités et les équipes spécialisées.

Les autorités mobilisées

À 22 h 15, lundi, des officiers de la National Coast Guard (NCG) de Rivière-Noire se sont rendus sur place. Vers 23 h 15, deux officiers du Fisheries Protection Service (FPS), basés à La Preneuse et à Case-Noyale, les ont rejoints.

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Un périmètre de sécurité a été établi autour de l'animal. Les officiers de la NCG et du FPS, avec le soutien du personnel de sécurité de l'hôtel, ont assuré sa surveillance durant la nuit afin de limiter les perturbations et de préserver son calme.

Une équipe scientifique du centre de recherche d'Albion devait se rendre sur place ce matin afin d'évaluer l'état de santé de Jackie et de déterminer les mesures à prendre.

Ne pas toucher ni nourrir l'animal

Les autorités lancent un appel au public : ne pas s'approcher de l'éléphant de mer, ne pas le toucher, ne pas tenter de le déplacer et surtout ne pas le nourrir. La présence d'un tel animal suscite naturellement la curiosité. Il est toutefois essentiel de lui laisser suffisamment d'espace et de tranquillité. Les équipes spécialisées assurent son suivi et sa sécurité et communiqueront les informations nécessaires concernant son état et la suite des opérations.