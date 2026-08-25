Ile Maurice: Saisie de 2,86 kg de substance suspecte dans des boîtes de jouets

Une opération conjointe de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) et de la douane le lundi 24 août 2026, vers 9 heures, à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, a conduit à l'arrestation de deux personnes dans le cadre d'une importation présumée de drogue dangereuse avec circonstances aggravantes. Ils ont intercepté Marie Nija Crystal Judy Fournier, âgée de 21 ans, une employée du nettoyage de nationalité mauricienne et détentrice également d'un passeport britannique, à son arrivée de Dubaï.

Lors d'une fouille, les enquêteurs ont découvert trois boîtes de jouets contenant 2,86 kg d'une substance pâteuse à l'odeur artificielle. Deux téléphones portables ainsi qu'un billet de 25 livres sterling ont également été récupérés. À ce stade, la substance est considérée comme une drogue dangereuse présumée. Les enquêteurs soupçonnent qu'il pourrait s'agir d'une drogue de synthèse, compte tenu de son aspect et de ses caractéristiques. Sa nature exacte devra toutefois être déterminée par les analyses scientifiques.

Une opération de livraison contrôlée, mise en place afin d'identifier le ou les destinataires présumés de la cargaison, a permis aux officiers de l'ADSU d'arrêter Warren Dylan Fournier, âgé de 31 ans, un musicien habitant Cité Roche-Bois. Un téléphone portable en sa possession a été saisi. Les deux suspects ont été placés en détention et ont comparu en cour sous une charge provisoire de trafic de drogue. Les enquêteurs s'étant opposés à leur remise en liberté, ils ont été reconduits en cellule.

Les enquêteurs cherchent désormais à établir leur rôle exact dans cette importation de drogue présumée et à déterminer si d'autres personnes seraient impliquées dans cette affaire. Ils devront également confirmer, à travers les analyses scientifiques, la nature de la substance saisie. L'enquête de l'ADSU se poursuit.

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