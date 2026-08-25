Mali: En visite en Algérie, le Premier ministre veut confirmer le réchauffement entre Bamako et Alger

C'est une visite qui vise à réchauffer les relations entre le Mali et l'Algérie. Le Premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, est arrivé ce lundi 24 août 2026 du côté d'Alger pour réaliser une visite de travail, planifiée au début du mois d'août. Accompagné de plusieurs de ses ministres, Abdoulaye Maïga a pu également se rendre au palais présidentiel pour s'entretenir avec le président algérien, Abdelmadjid Tebboune.

L'objectif de cette visite du Premier ministre malien Abdoulaye Maïga en Algérie vise à consolider les relations bilatérales entre les deux pays, et à privilégier le dialogue direct sur plusieurs problématiques-clé. Arrivé à Alger ce lundi 24 août 2026, le Premier ministre souhaite notamment réaffirmer le réchauffement des relations entre les deux pays, après plusieurs mois de brouille diplomatique.

« Le Mali et l'Algérie sont condamnés à cheminer ensemble, condamnés à oeuvrer dans le sens de la prospérité pour les deux peuples », a déclaré Abdoulaye Maïga, à l'issue de l'audience avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, tout en confirmant que le chef de la junte, Assimi Goïta, effectuera prochainement une visite d'État en Algérie.

Réenclencher la coopération algéro-malienne sur plusieurs volets, tel était l'objectif de cette visite de travail et des discussions entamées, dans la matinée, par Abdoulaye Maïga, aux côtés de son homologue algérien Sifi Ghrieb. Les échanges se sont davantage concentrés sur l'aspect sécuritaire.

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Réactiver la coopération sur les hydrocarbures

L'Algérie espère retrouver un rôle de médiateur, dans le Nord du Mali, plus de deux ans après la fin de l'Accord d'Alger pour la paix et la réconciliation signé par le gouvernement malien et les groupes indépendantistes, en 2015. Bamako avait invoqué notamment l'instrumentalisation de cet accord par les autorités algériennes.

Sur le volet économique, les deux pays entendent réactiver la coopération notamment dans le domaine des hydrocarbures. La finalisation de la route transsaharienne qui traverse le Mali a aussi vraisemblablement été abordée.