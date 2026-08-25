Mali: Notation - La banque BOA Mali conserve pour un an encore sa note de long terme A-.

A l'issue de sa notation dont la durée de validité couvre la période juin 2026- mai 2027, la banque BOA Mali a conservé sa note de long terme A- avec une perspective stable que lui a décernée l'agence Bloomfield qui a son siège social à Abidjan.

La banque a aussi conservé sa note de court terme A1 avec une perspective stable.

Pour justifier la note de long terme, l'agence Bloomfield avance la qualité de crédit élevée. Selon l'équipe de notation, « les facteurs de protection sont bons ». Elle estime cependant que les facteurs de risque sont plus variables et plus importants en période de pression économique.

Pour la note de court terme, Bloomfield avance comme justification la certitude de remboursement en temps opportun très élevée. « Les facteurs de liquidité sont excellents et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels », a ajouté Bloomfield. Selon elle les facteurs de risque sont mineurs.

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Selon l'équipe de Bloomfield, la notation de BOA Mali est basée sur les facteurs positifs suivants : une exécution satisfaisante du PTD 2025 2027, à fin 2025 ; une amélioration de la collecte de ressources en lien avec la stratégie et les actions commerciales déployées par la banque ; une activité qui demeure résiliente et rentable en dépit du contexte difficile au Mali; une réduction du coût du risque net grâce aux efforts de recouvrement mis en oeuvre; un niveau de liquidité qui demeure significatif; un allègement des taux directeurs de la Banque centrale.

En revanche, Bloomfield estime que les principaux facteurs de fragilité de la qualité de crédit sont les suivants : un recul de l'encours de crédits à la clientèle, en lien avec les mesures de prudence adoptées par la banque ; une dégradation du coefficient net d'exploitation du fait de la progression des dotations aux amortissements ; un contexte bancaire difficile au Mali en raison de la crise sécuritaire et énergétique.