Afrique de l'Ouest: BRVM - La première cotation des Diasporas Bonds du Burkina Faso de plus de 151 milliards FCFA fixée au 3 septembre 2026

La première cotation à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) des emprunts obligataires intitulés« TPBF DIASPORA BONDS 6,75% 2026-2031 » et « TPBF DIASPORA BONDS 6,85 % 2026- 2033 » émis par l'Etat du Burkina Faso aura lieu le 3 septembre 2026, ont informé les responsables de la BRVM.

Dans le but de mobiliser des ressources financières auprès des investisseurs sur le marché financier régional pour le financement de projets d'infrastructures et de développement économique, l'Etat du BURKINA FASO, à travers la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), avait émis ces emprunts obligataires.

C'est dans ce cadre que l'émetteur avait procédé du 06 mai au 06 juin 2026 à la diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA l'obligation.

Au terme de cette opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l'UEMOA 6 343 190 obligations « TPBF DIASPORA BONDS 6,75 % 2026- 2031 » et 8 806 810 obligations « TPBF DIASPORA BONDS 6,85 % 2026-2033 », pour un montant total de 151 500 000 000 FCFA.

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La date de jouissance de ces titres avait été fixée au 18 juin 2026.

La séance de cotation des Diasporas Bonds de l'Etat du Burkina Faso, admis au compartiment des obligations de la BRVM, vise à favoriser les échanges des titres sur le marché financier régional.

Au-delà de ces échanges, un autre intérêt résidant dans cette cotation est de booster la capitalisation boursière du marché obligataire.

A l'issue de la séance de cotation du lundi 24 août 2026, cette capitalisation s'établissait à 12 834,528 milliards de FCFA contre 12 845,361 milliards de FCFA le vendredi 21 août 2026, soit une baisse de 10,833 milliards.

Selon les responsables de la BRVM, la procédure d'introduction retenue pour la première journée de cotation est la procédure ordinaire avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA. Le premier cours de négociation sera déterminé par la confrontation des ordres d'achat et de vente.