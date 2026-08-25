Sénégal: Les prix à la consommation progressent de 0,2% en mai 2026

Les prix à la consommation au Sénégal ont enregistré une légère hausse au mois de mai 2026. Mesurés par l'Indice harmonisé des prix à la consommation (Ihpc), ils se sont accrus de 0,2% par rapport à avril, traduisant une remontée modérée du niveau général des prix.

Cette évolution mensuelle, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), est principalement portée par la progression des prix de plusieurs postes de consommation, notamment ceux liés au logement et aux dépenses courantes des ménages.

Le logement tire la hausse mensuelle

La principale contribution à cette hausse provient des biens et services liés au logement, à l'eau, à l'électricité, au gaz et aux autres combustibles, dont les prix ont augmenté de 2,1% sur un mois.

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Les prix des vêtements et chaussures ont également progressé, de 0,8%, tandis que ceux de l'ameublement, de l'équipement ménager et de l'entretien courant du ménage se sont accrus de 0,2%.

Une hausse de même ampleur, soit 0,2%, est également enregistrée pour les biens et services de soins personnels, de protection sociale et biens divers.

Une hausse de 1,3% sur un an

En glissement annuel, la progression des prix apparaît plus marquée. Entre mai 2025 et mai 2026, les prix à la consommation ont augmenté de 1,3%.

Cette évolution traduit une tendance générale à la hausse du niveau des prix, malgré la progression limitée enregistrée sur le seul mois de mai.

Ainsi, après une hausse mensuelle de 0,2%, l'inflation mesurée sur douze mois s'établit à 1,3%, confirmant une évolution modérée des prix à la consommation au Sénégal au cours de la période.