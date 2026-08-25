Angola: Le Primeiro d'Agosto conserve ses titres nationaux de taekwondo

Malanje — Le Clube Desportivo Primeiro d'Agosto a conservé, dimanche à Malanje, ses titres nationaux de taekwondo dans les catégories seniors masculine et féminine, à l'issue de la compétition disputée les 22 et 23 août au pavillon Palanca Negra Gigante.

L'événement comprenait la 26e édition du Championnat national senior masculin, la 20e édition dans la catégorie féminine et la 3e édition de l'épreuve de Poomsae.

Chez les hommes, le Primeiro d'Agosto s'est adjugé la première place avec six médailles, dont trois en or, deux en argent et une en bronze. Le Benfica de Lubango a pris la deuxième place avec trois médailles d'or et une de bronze.

Le Petro do Huambo a complété le podium avec deux médailles d'or, une d'argent et quatre de bronze.

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Chez les femmes, le Primeiro d'Agosto a confirmé sa domination en remportant le titre grâce à cinq médailles d'or et une de bronze.

Le Benfica de Lubango s'est classé deuxième, avec deux médailles d'or, deux d'argent et une de bronze, tandis que les Bravos do Maquis ont pris la troisième place avec une médaille d'or, une d'argent et une de bronze.

Lors de la 3e édition de l'épreuve de Poomsae masculine, Icolo e Bengo a remporté le titre, devant l'União da Catumbela, deuxième, et le Primeiro d'Agosto, troisième.

Chez les femmes, les athlètes militaires du Primeiro d'Agosto se sont imposées et ont décroché le titre. Le club Força Aérea da Huíla a pris la deuxième place, tandis que l'União de Catumbela a remporté la médaille de bronze.

À l'issue de la compétition, l'entraîneur du Primeiro d'Agosto, Emerson Vunge, dit « Mestre Show », a salué l'esprit de dépassement de son équipe, qui a su surmonter les différents obstacles rencontrés au cours de la compétition.