Angola: Le groupe Ateka annonce le 1er marathon de Huíla en 2027

24 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Lubango ( — Le groupe Ateka Nawa, organisateur du semi-marathon de Lubango, a annoncé ce lundi la tenue du premier marathon d'athlétisme de la province de Huíla en 2027, dans le cadre des festivités de Notre-Dame du Mont.

Dans une interview accordée à l'ANGOP, le porte-parole de l'organisation, Yudo Borges, a précisé que le parcours sera long de 42,125 kilomètres.

Il considère ce marathon comme l'épreuve ultime pour tout coureur de fond résidant en Angola et, jusqu'à présent, aucun marathon de cette envergure n'a été organisé officiellement dans le pays, les groupe espérant ainsi être le premier à concrétiser cet événement.

« Nombreux sont les athlètes désireux de se surpasser. Malheureusement, pour courir 42 kilomètres, les coureurs de fond doivent encore se rendre hors d'Angola. Ceux qui n'ont ni la possibilité ni l'envie de quitter le pays pourront le faire officiellement sur le territoire national », a-t-il souligné.

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Il a précisé qu'il s'agit d'une décision prudente, le parcours devant être adapté, mais que l'organisation veillerait à minimiser les désagréments pour les riverains tout en garantissant le plaisir des participants.

Outre l'annonce du marathon, l'organisateur a confirmé que le semi-marathon de 21 kilomètres et la marche familiale de 5 kilomètres seraient maintenus au programme.

À ce sujet, le président de la Fédération angolaise d'athlétisme (FAA), Bernardo João, a salué l'annonce de la course, soulignant que le pays comptait plusieurs semi-marathons mais aucun marathon officiel jusqu'à présent, ce qui représente un progrès pour le sport.

Il a indiqué que l'organisation définira le parcours et que la FAA (Fédération angolaise d'athlétisme) dépêchera un géomètre pour le mesurer et le valider, la fédération estimant que le marathon doit se dérouler sur un parcours plat, sans dénivelé.

Il a précisé que seule la certification permettra la tenue du marathon à Huíla et que la FAA apportera tout le soutien institutionnel nécessaire à la concrétisation de cette initiative.

Selon Bernardo João, cette annonce ouvre la voie à une dimension internationale de l'événement, avec la participation de coureurs de fond fédérés.

Le semi-marathon de Lubango, qui en est à sa quatrième édition, est organisé par le groupe Ateka Nawa, en partenariat avec la Commission des Festivités de Notre Dame du Mont, Tchaco Sports et le gouvernement de Huíla.

La course vise à promouvoir la santé, le bien-être, le tourisme, les échanges sociaux et la valorisation de l'identité locale.

Lire l'article original sur ANGOP.

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