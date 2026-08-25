Angola: Football - Une pré-sélection des moins de 20 ans convoquée pour la Coupe COSAFA

24 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par BSV/WR/BS

Luanda — Le nouveau sélectionneur national des moins de 20 ans, Flávio Amado, a dévoilé lundi la pré-liste de l'équipe nationale en vue de la préparation à la Coupe COSAFA de la catégorie, prévue du 18 au 27 septembre à Maurice.

La sélection nationale s'est réunie lundi au stade du Sequele, à Luanda, pour entamer les préparatifs de cette compétition régionale, qui servira également de cadre aux qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, prévue au Ghana.

L'Angola évoluera dans le groupe B de la Coupe COSAFA, aux côtés de l'Afrique du Sud, du Lesotho et de l'Eswatini.

Les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales, aux côtés du meilleur deuxième.

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La pré-liste dévoilée par Flávio Amado comprend des joueurs évoluant dans le championnat national ainsi qu'à l'étranger.

Gardiens de but : Gelson Joaquim Dala, Gelson Domingos, João Eduardo dos Santos et Benício Alves de Sá.

Défenseurs : Marcos Raimundo, José Cabral, Hermenegildo Xanipua, Lourenço José, Iraldine Benjamin, Mário Macuenda, Adilson Chingando, Osvaldo Costa, António Culeca, Eduardo Alberto, Gabriel Heitor, Da Silva, Vando da Silva, Valério Tulumba et Rosário Kembo.

Milieux de terrain : Danilson Kondula, Jairo António, Omar de Oliveira, Vitorino Lumbo, Josimar Maneira, Constantino Ossi, Manuel Bernardo, Ilídio Panda, Manuel Pires, Miguel Domingos, Robson Correia, Lizio et Pedro Canjimbe.

Attaquants : Jaiden Puna, Domingos Mochito, Lucas Calunda, Justino Xavier, Filipe José, Athos Sousa, Mendes Miguel, Emanuel João, Andozi Simão, Cambana Francisco, Luiz Pedro, Ivandro da Silva, Luís Delfim, Betuela Luau et Samuel Augusto.

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