Angola: Des responsables politiques saluent le rayonnement accru du pays

Luanda — La vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, a déclaré lundi à Luanda que l'image de l'Angola était de plus en plus valorisée, tant en Afrique que dans le reste du monde.

Mara Quiosa s'exprimait après l'inauguration du Palais des congrès de Luanda par le Président de la République, João Lourenço. Elle a félicité et encouragé le Gouvernement pour l'ampleur de l'infrastructure.

Elle a souligné que cette nouvelle infrastructure, désormais mise à la disposition de tous les Angolais, contribuerait au développement du tourisme d'affaires et, plus largement, au rayonnement du pays au-delà de ses frontières.

« Aujourd'hui, nous avons effectivement davantage de dignité, car ce centre n'a rien à envier, en termes de qualité, à ceux de nombreux pays d'Afrique et d'Europe », a-t-elle souligné.

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Mara Quiosa a insisté sur la nécessité de préserver cette infrastructure mise à la disposition de tous les Angolais, estimant que, directement ou indirectement, « chacun a la responsabilité d'en prendre soin et d'en faire un espace de qualité et toujours plus attractif ».

Elle a rappelé que, comme l'avait souligné le président João Lourenço, il était désormais pleinement justifié que Luanda dispose d'un espace de cette envergure, la capitale ayant accueilli ces dernières années de nombreuses délégations étrangères venues traiter de questions importantes pour l'Angola, la région et le monde.

La responsable a toutefois réaffirmé la nécessité de renforcer les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie.

De son côté, la vice-présidente de l'UNITA, Arlete Chimbinda, a estimé qu'il était nécessaire que tous oeuvrent au développement du pays et que l'Angola se donne les moyens d'attirer les investissements étrangers.

Elle a également salué les dimensions et la qualité de l'infrastructure, qu'elle a qualifiée d'importante pour le développement du pays.