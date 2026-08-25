Angola: Le Brent s'échange à 91,53 dollars le baril

24 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/DC/BS

Luanda — Le baril de pétrole Brent, pour livraison en novembre prochain, a ouvert la séance de cotation lundi à 91,53 dollars, contre 91,59 dollars à la clôture de la séance précédente.

En moyenne, le Brent s'est négocié à 92,336 dollars le baril au cours de la semaine, contre 88,240 dollars la semaine précédente.

Cette différence de 4,096 dollars correspond à une hausse hebdomadaire d'environ 4,6 %, traduisant une accélération des cours sur le marché pétrolier international.

Pour l'Angola, l'évolution du cours du Brent revêt une importance particulière, compte tenu du poids du pétrole dans les exportations et les recettes publiques du pays.

Malgré cette progression hebdomadaire, le cours moyen du Brent pour le mois d'août 2026 s'établit à 87,213 dollars le baril. Cet indicateur demeure une référence importante pour apprécier l'évolution du marché pétrolier au cours du mois.

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