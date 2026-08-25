Angola: Ordination diaconale - Un moment d'élévation ecclésiastique pour l'archidiocèse

Saurimo ( — L'archevêque de l'archidiocèse de Saurimo, Dom Manuel Imbamba, a déclaré dimanche que l'ordination de quatre diacres et de trois prêtres constitue un jalon historique et une grande réussite ecclésiastique, témoignant de l'élévation, de la responsabilité et de la diffusion de l'Évangile.

Il s'agit de Jesus Catombo, Fernando Calumbo, Jesulau Graça et Hilário Samunoca ont été ordonnés diacres, tandis que Pinto Relógio, José Tchipoco et António Luciano ont été ordonnés prêtres.

Ces déclarations ont été faites à la presse lors de la messe d'ordination des diacres et des prêtres, célébrée dans le cadre des commémorations du 51e anniversaire de l'archidiocèse de Saurimo.

À cette occasion, l'archevêque Manuel Imbamba a souligné que l'ordination des diacres et des prêtres constitue une étape importante pour l'archidiocèse, puisqu'elle confère le sacrement de l'ordination à sept serviteurs de Dieu en une seule journée, qui serviront l'Église.

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Il a expliqué que les diacres et les prêtres doivent être des hommes d'une excellente réputation, justes, impartiaux et charitables envers le peuple, car ils ont pour mission de poursuivre l'évangélisation et l'éducation des familles.

Il a ajouté qu'ils doivent être les gardiens du mystère de la foi, appliquant les commandements avec une conscience pure et un sens aigu des responsabilités envers les fidèles, dans le but de fortifier l'Église.

Par ailleurs, Mgr Manuel Imbamba a déclaré que l'Église catholique est une institution dotée d'une histoire, d'une doctrine et d'une discipline, et c'est pourquoi il a appelé les autorités compétentes à soutenir les prêtres et les diacres dans l'exercice de leurs fonctions.