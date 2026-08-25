Angola: Appel à un renforcement de la surveillance épidémiologique dans les zones frontalières

23 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ANGOP/JW/SB

Saurimo ( — Le directeur du Bureau provincial de la santé de Lunda-Sul, Domingos Txiculo, a lancé dimanche, à Saurimo, un appel aux techniciens de santé, à la société civile et à la Police nationale afin de renforcer la surveillance dans les zones frontalières, en raison de l'épidémie de variole du singe (MPOX).

Dans une déclaration à l'ANGOP, le responsable a indiqué que la province avait déjà enregistré son premier cas, chez un homme de 42 ans travaillant comme chauffeur routier dans la province voisine de Moxico, d'où la nécessité d'un renforcement de la surveillance.

Il a expliqué qu'en plus de cet appel à la surveillance, plusieurs techniciens de santé étaient en cours de formation afin de savoir comment prendre en charge les cas suspects de la maladie.

Domingos Txiculo a rapporté que le patient avait été dépisté le 13 de ce mois, lorsqu'il s'était présenté au service de dermatologie avec le corps couvert de vésicules. Des échantillons prélevés ont été envoyés à Luanda pour confirmation.

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Il a précisé que le patient est dans un état stable et isolé, bénéficiant d'une surveillance complète de la part des techniciens, sa famille ayant été retrouvée et recevant la visite de techniciens de santé pour un suivi rapproché. Tous ses membres sont stables et ne présentent aucune éruption cutanée.

Domingos Txiculo a indiqué qu'en matière de prévention, la frontière a été renforcée par des mesures de biosécurité et que des techniciens sont actuellement formés à la prise en charge des cas, à la définition de cas de variole du singe, au traitement et à la surveillance épidémiologique.

Il a recommandé à la population de redoubler de vigilance et de signaler tout symptôme suspect (fièvre, ganglions lymphatiques enflés, éruptions cutanées, etc.) aux services de santé.

La variole du singe, également appelée mpox, est une maladie virale infectieuse transmise des animaux aux humains et entre personnes par contact étroit. Elle provoque fièvre, gonflement des ganglions lymphatiques et lésions cutanées.

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