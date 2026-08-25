Sénégal: Gamou de Tivaouane 2026 - Suivez en direct la cérémonie officielle

25 Août 2026
Le Soleil (Dakar)

Comme chaque année à pareille période, Tivaouane a revêtu, ce mardi, les habits solennels du Gamou. Autour de la Grande Mosquée et dans les artères de la cité religieuse, la ferveur populaire a une nouvelle fois cédé la place, le temps d'une cérémonie officielle, au protocole feutré des grands rendez-vous.

Comme le veut la tradition instaurée depuis des décennies, l'exécutif sénégalais a fait le déplacement en force, conduit par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, dépêché pour représenter le président de la République et transmettre au khalife général des Tidianes les hommages de la nation.

Face à lui, la maison religieuse de Tivaouane, avec à sa tête le porte-parole du khalife, entouré des dignitaires de la famille de Maodo, des chefs coutumiers venus de toutes les régions du pays et des autorités administratives locales.

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