Sénégal: Rome - Les pèlerins sénégalais se recueillent sur la tombe de Saint Paul

La Basiliques Saint Paul » Hors les murs » a accueilli les pelerins de justice et de paix. Dans la dévotion et la joie, ils se sont receuilli sur la tombe de Saint Paul.

Cette étape cruciale du pèlerinage a démarré par une visite à la Basilique Saint Paul surtout son Tombeau qui si situe au centre de la basilique. Saint Paul ou « l'apôtre des Nations » est un disciple du christ qui a payé de sa vie, son témoignage pour le Jésus comme étant le sauveur.

La basilique Saint Paul « hors les murs » sise à Rome, est l'une des quatre basiliques majeures de Rome et un haut lieu de pèlerinage. Elle fait partie de églises dites « hors les murs » car elle est située à l'extérieur des remparts de Rome de l'époque. Elle est construite à l'emplacement de la tombe de Saint Paul. Selon Frère Romuald Mactar Gueye, guide spirituel et chef du groupe 7, Saint Paul dans sa générosité voulait partager ce qu'il avait reçu de Jésus d'où son voyage à travers le monde pour évangéliser les peuples.

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« Lorsque Saint Paul a eu la vision, il a dit qu'il a rencontré Jésus et ça lui a ouvert les yeux, ça lui a permis d'avoir un nouveau regard sur, sa foi et le choix porté sur sa personne par Jésus pour être l'apôtre des nations. Il est devenu un instrument important de Dieu pour apporter l'Évangile auprès des nations » a indiqué frère Romuald. M. Gueye.

Dans la basilique Saint Paul, les pèlerins de justice et paix ont prier pour le Sénégal lors d'une messe dirigée par Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye.