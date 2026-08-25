Angola: L'évaluation environnementale du plan directeur du Corridor de Lobito reçoit des contributions recueillies

Huambo ( — L'évaluation environnementale stratégique du plan directeur du Corridor de Lobito a bénéficié des contributions d'universitaires, d'organisations non gouvernementales, de la société civile et de gestionnaires publics lors d'une consultation publique organisée lundi à Huambo.

Cette consultation qui vise à enrichir les communautés locales, les entreprises et les institutions, a été initiée par l'Unité de mise en oeuvre du projet Diversifica Mais, en partenariat avec l'Agence angolaise de réglementation et de certification du fret et de la logistique (ARCCLA).

La consultation tient compte des cinq provinces angolaises situées le long du Corridor de Lobito : Benguela, Bié, Huambo, Moxico et Moxico Leste.

Les provinces de Moxico Leste, Moxico et Huambo ont déjà fait l'objet d'une consultation publique, tandis que celles de Bié et Benguela sont prévues mardi et jeudi de cette semaine.

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La session a présenté les outils de pilotage intégré et le développement territorial, économique et logistique du corridor pour les décennies à venir, ainsi que les principaux résultats de l'évaluation environnementale stratégique, notamment les opportunités, les défis et les recommandations identifiés pour son développement.

Outre son aspect technique, ce processus est crucial pour concilier la croissance du corridor - commerce, investissements privés et emploi - avec les normes de durabilité environnementale et sociale, ce qui profitera durablement aux communautés, aux entreprises et aux institutions de ces provinces.

Le vice-gouverneur chargé du secteur politique, social et économique de la province de Huambo, Angelino Elavoco, a déclaré que ce processus de consultation témoigne d'une vision intégrée du progrès durable de la part du Gouvernement angolais.

Il a affirmé que le Corridor de Lobito représente une transition paradigmatique majeure, passant d'une logistique extractive traditionnelle à un écosystème multimodal, intégré et respectueux de l'environnement.

Il a salué le travail du ministère du Plan et de ses consortiums pour la rigueur méthodologique dont ils ont fait preuve lors de l'élaboration du plan directeur du Corridor de Lobito, depuis les études réalisées et le relevé des infrastructures géo-référencées aux différentes phases, jusqu'à la consolidation de la stratégie centrale.

Il a déclaré que la province de Huambo occupe une position géographique privilégiée et hautement stratégique le long du corridor, jouant un rôle central dans l'articulation entre la côte atlantique et la connexion entre le centre et l'est de l'Angola, jusqu'aux frontières avec la République démocratique du Congo et la Zambie.

Il a précisé que la situation géographique de Huambo lui confère une responsabilité accrue en matière de réception, de transformation et de valorisation des chaînes de production agricoles et industrielles, grâce à une évaluation environnementale stratégique et directrice qui intègre précisément les spécificités socio-économiques locales.

Le Plan directeur est une initiative du gouvernement angolais, financée par la Banque mondiale, visant à accélérer la diversification économique, à attirer les investissements privés et à promouvoir la création d'emplois durables le long du corridor de Lobito.

Le Corridor de Lobito est un axe logistique et de transport en Angola qui relie le Port de Lobito (sur l'océan Atlantique) aux zones minières et agricoles de la République démocratique du Congo (RDC) et de la Zambie, intégrant l'historique Chemin de Fer de Benguela.