Angola: Luanda accueille la 2e édition de la Foire de l'entrepreneuriat

Luanda — La 2e édition de la Foire de l'entrepreneuriat de Luanda, qui se tiendra du 15 au 17 octobre dans la baie de la capitale, mettra l'accent sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, l'innovation, la technologie et l'intelligence artificielle (IA).

Selon un communiqué de presse parvenu lundi à l'ANGOP, l'événement aura pour thème « Innovation, technologie et IA pour l'avenir de l'entrepreneuriat » et pour devise « Transformer les idées en entreprises, les entreprises de demain ».

Cette initiative du Gouvernorat Provincial de Luanda (GPL), organisée par l'Académie de l'entrepreneuriat de Luanda, vise à créer des opportunités de génération de revenus et d'emplois, à promouvoir de nouvelles entreprises et à renforcer l'écosystème entrepreneurial national.

Le salon a également pour objectif d'intégrer l'intelligence artificielle à l'entrepreneuriat local et de favoriser les échanges entre entrepreneurs, investisseurs, universités et institutions gouvernementales.

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D'après le communiqué, cette rencontre a pour ambition d'inspirer et de donner aux jeunes et aux petites et moyennes entreprises (PME) les moyens d'être plus compétitifs sur le marché mondial.

Cet événement réunira entrepreneurs, startups, PME, investisseurs, étudiants, universités et autres acteurs de l'écosystème entrepreneurial, dans un espace conçu pour favoriser les partenariats et présenter des solutions innovantes.

L'organisation prévoit la participation de plus de 150 exposants, ainsi que de mentors et conférenciers nationaux et internationaux.

Cette édition du Salon de l'entrepreneuriat se déroulera en format hybride, combinant activités en présence et diffusion en ligne des moments forts de l'événement.

Cette initiative ambitionne de devenir une plateforme de transformation sociale et une référence en matière de promotion de l'entrepreneuriat, contribuant ainsi à l'émergence de nouvelles opportunités commerciales pour le développement économique et social du pays.