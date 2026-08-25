Angola: Arrestation de suspects dans l'enlèvement de deux jeunes femmes

24 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JL/SB

Mbanza Kongo ( — Deux individus accusés d'avoir enlevé deux jeunes femmes pour les faire passer clandestinement en République démocratique du Congo (RDC) ont été arrêtés dimanche par la Police nationale dans la municipalité de Tomboco, province de Zaire.

Selon le porte-parole de la Police nationale à Zaire, Luís Bernardo, les deux jeunes femmes, âgées de 21 et 22 ans, auraient été enlevées sur un marché de la capitale, Luanda, pour être emmenées en RDC voisine, de l'autre côté de la frontière de Luvo.

Luís Bernardo a indiqué que, interrogées par les autorités, les deux jeunes femmes ont déclaré ignorer où leurs ravisseurs présumés les emmenaient.

Le porte-parole a précisé que les accusés seront déférés devant le parquet pour la suite de la procédure, tandis que les deux jeunes femmes restent en garde à vue pour complément d'enquête.

Il s'agit du premier cas de ce genre enregistré par la police nationale du Zaïre depuis le début de l'année.

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