Afrique: Kanguimbu Ananaz présente son livre au Portugal

Lisbonne — L'écrivaine et psychologue angolaise Kanguimbu Ananaz a présenté son recueil de poésie "Útero do Universo" (L'Utérus de l'Univers) lundi à Lisbonne, au Portugal.

Cet ouvrage de 63 pages est un hommage aux femmes, à la maternité et à la création.

Il rassemble des réflexions poétiques sur la force féminine, les origines et la spiritualité, éléments marquants de l'identité culturelle angolaise.

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Co-présenté par la professeure Inocência Mata et Cremilda de Lima, l'ouvrage, publié par Elite Editora, dépeint la femme comme la matrice de la vie, un symbole de résistance, d'affection et de force créatrice.

À cette occasion, Inocência Mata a souligné l'importance du corps féminin dans la poésie de Kanguimbu Ananaz, affirmant qu'il apparaît non seulement comme un thème, mais aussi comme un espace de connaissance, de mémoire et d'affirmation de la voix féminine.

L'auteure Kanguimbu Ananaz a, à son tour, mis en lumière le pouvoir de l'écriture féminine comme instrument de résistance, de dénonciation et d'affirmation de l'existence.

Elle a souligné que, par la littérature, les femmes donnent voix à leurs expériences et abordent des thèmes tels que la discrimination, la violence, la guerre et d'autres formes d'oppression, contribuant ainsi à préserver des mémoires et des récits longtemps restés tus.

« Écrire, c'est écrire pour dénoncer les ruptures », a-t-elle déclaré, affirmant que la littérature féminine continue d'ouvrir des voies aux nouvelles générations.

Des diplomates angolais accrédités au Portugal, des journalistes, des étudiants et d'autres personnalités ont assisté à la cérémonie.

Les participants ont pu apprécier des récitals de poésie et de la musique interprétée par le musicien Bonga.

Kanguimbu Ananaz, nom d'artiste de Maria Manuela Cristina Ananaz, est née le 3 février 1959 à Moçâmedes (Namibe), en Angola.

Elle est poétesse, écrivaine, professeure d'université, consultante sociale et analyste de télévision, ainsi que membre de l'Union des écrivains angolais.

Parmi ses oeuvres notables, outre "Útero do Universo", figurent "Seios e Ventres" (2020) et so", destacam-se "Seios e Ventres" (2020) (2022).