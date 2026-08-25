Angola: Le Centre historique de Mbanza Kongo accueille 1 870 visiteurs en six mois

1 870 touristes, angolais et étrangers, ont visité, de janvier à juin de cette année, le Centre historique de Mbanza Kongo, dans la province de Zaire.

S'adressant à l'ANGOP ce mardi, le directeur du Musée régional du Royaume du Kongo, Avelino Manzueto, a indiqué que ce chiffre représentait une augmentation de 654 visites par rapport à la même période en 2025.

Selon le responsable, parmi ces visiteurs, 91 étaient des étrangers originaires du Portugal, de France, de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, des États-Unis, du Royaume-Uni, du Congo, de la République démocratique du Congo (RDC) et du Gabon.

Concernant les citoyens angolais, le responsable a précisé que 1 779 touristes, venus de différentes régions d'Angola, ont découvert le riche patrimoine historique et culturel de l'ancienne capitale du Royaume du Kongo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi les monuments et sites historiques les plus visités, Avelino Manzueto a mis en avant le Musée régional du Royaume du Kongo, Kulumbimbi, Tady Dya Bukikwa, Yala Nkuwu, le cimetière des rois du Kongo et le tombeau de Dona Mpolo, mère d'un roi, enterrée vivante pour avoir désobéi aux lois de la cour.

Avelino Manzueto a indiqué que, durant la période considérée, l'institution a organisé des conférences, des débats radiophoniques, des ateliers et des campagnes de sensibilisation dans les églises et les écoles, contribuant ainsi à accroître l'intérêt de la population locale pour le centre historique de Mbanza Kongo, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2017.