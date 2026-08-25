Angola: Le gouverneur inaugure un centre de traitement du choléra à Cutato

Cutato ( — Le gouverneur de la province de Cubango, José Martins, a inauguré samedi un centre de traitement du choléra dans la municipalité de Cutato, d'une capacité de 35 lits.

José Martins a déclaré que cette unité de santé vise à fournir une assistance médicale et à renforcer les capacités de réponse du secteur de la santé, notamment en matière de prévention, de traitement et de contrôle des maladies transmissibles.

Construit de toutes pièces, le centre comprend un service d'urgences, deux cabinets médicaux et d'autres installations.

À cette occasion, l'administratrice municipale de Cutato, Virginia Manjolo, a déclaré que cette infrastructure importante témoigne des efforts déployés pour relever le défi de santé publique, en particulier dans le traitement du choléra.

La municipalité est située à environ 156 kilomètres de la ville de Menongue.