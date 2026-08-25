Angola: La Police Nationale fait le point sur les émeutes de Cazombo

Cazombo ( — Le commandement provincial de la Police Nationale de Moxico Leste assure que, suite aux émeutes survenues tôt lundi matin dans la municipalité de Cazombo, la situation sécuritaire est sous contrôle et appelle la population au calme.

Dans un communiqué de presse transmis à l'ANGOP, la Police Nationale indique que, suite à une plainte du public, elle a été informée d'une tentative d'inhumation du chef traditionnel Nkaka Chinunki Nkunda, leader du peuple Lunda Ndembu, au bord de route.

À cet effet, des forces de police ont alors été déployées afin de convaincre le comité funéraire de choisir un autre lieu.

Conscientes des tensions entre les communautés, alimentées par des croyances opposant les deux groupes ethniques (Luvales et Lunda Ndembu), les forces de l'ordre ont mené une enquête pour empêcher l'inhumation à cet endroit en vert des conséquences ethniques qui en découleraient.

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Lors de l'approche des forces de l'ordre, poursuit le communiqué, des citoyens armés de pierres, de lances et de flèches se sont rassemblés pour tenter d'entraver l'intervention policière, contraignant les agents à riposter de manière proportionnée à l'agressivité, en dispersant la foule par des moyens non létaux.

Le document ajoute que l'ordre a été rétabli ; toutefois, suite à ces événements, la Police nationale a enregistré des blessures chez deux citoyens, âgés de 33 et 31 ans, qui ont été immédiatement pris en charge par les forces de l'ordre et reçoivent actuellement des soins médicaux.

La Police nationale réaffirme dans le communiqué son engagement en faveur de l'ordre public et de la sécurité et appelle la population au calme.

De son côté, le Gouvernorat provincial de Moxico, dans un communiqué de presse, indique qu'il reste en contact avec la famille et les autorités traditionnelles afin de créer les conditions propices à des funérailles dignes pour le chef du groupe ethnique Lunda Ndembu.

À cet égard, le Gouvernorat appelle la population à la sérénité et au calme, et à un comportement responsable, afin que la cérémonie funéraire se déroule dans un climat de paix, d'harmonie et de respect pour le défunt.

Le chef traditionnel Nkaka Chinunki Nkunda est décédé vendredi dernier (20), à l'âge de 96 ans, des suites de maladie à Cazombo.

Le peuple Lunda Ndembu est l'une des branches historiques de l'ancien empire Lunda, qui s'est étendu et a formé des États autonomes en Afrique centrale, englobant des régions de l'Angola et de la République démocratique du Congo.