Angola: Le Gouvernement livre neuf mille pupitres pour l'année scolaire 2026/27

24 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JVL/NC/DP/SB

La gouverneure de Lunda-Norte, Filomena Miza, a remis lundi, neuf mille pupitres et de matériel pédagogique divers aux administrations municipales afin de renforcer l'équipement des écoles pour l'année scolaire 2026/27, qui débutera en septembre.

Ce lot comprend également 1 500 tableaux noirs, des manuels scolaires, de la craie et d'autres fournitures, qui seront distribués aux écoles des 19 municipalités de Lunda-Norte.

Lors de la cérémonie de livraison, la gouverneure Filomena Miza a exhorté les directeurs d'école à rester vigilants et à veiller à la bonne réception du matériel, notamment des manuels scolaires, afin qu'il puisse être utilisé lors des prochaines années scolaires.

Elle a souligné l'engagement du gouvernement à créer des conditions d'enseignement et d'apprentissage dignes et a insisté sur la nécessité de signaler tout acte de vandalisme visant le matériel scolaire et la revente de livres.

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À son tour, le directeur du Bureau provincial de l'éducation, Ricardo Ferreira, a précisé que la distribution de ces ressources se fera progressivement afin d'accueillir élèves et enseignants et d'améliorer les pratiques pédagogiques.

Il a indiqué que la distribution de 52 000 pupitres sera échelonnée, même si 32 000 sont nécessaires pour la rentrée scolaire.

Par ailleurs, il a expliqué que des formations sont actuellement organisées pour les professionnels de l'éducation de la province, afin de renforcer la qualité de l'enseignement.

La rentrée scolaire aura lieu avec 1 775 salles de classe et 321 enseignants du primaire et du secondaire.

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