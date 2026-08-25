Angola: Un poste de police à Uíge vandalisé par des inconnus

24 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAR/SB

Uíge ( — Le commissariat de police du quartier de Bem-vindo, en périphérie de la ville d'Uíge, a été vandalisé lundi par des inconnus, à la suite d'une rixe qui a coûté la vie à un adolescent.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le porte-parole du commandement provincial de la Police nationale d'Uíge, le commissaire principal Freitas Zama, a expliqué qu'un agent du commissariat, tentant de calmer une rixe entre groupes rivaux, avait fait usage de son arme pour les disperser, mais, malheureusement, une balle a atteint un adolescent, qui a succombé à ses blessures.

Suite à ce drame, des habitants se sont rendus au commissariat et y ont mis le feu.

Cet acte a entraîné la destruction des installations et du matériel du commissariat.

Freitas Zama a condamné de tels actes et a rappelé que la police avait pour mission de maintenir l'ordre public et la tranquillité.

Concernant les auteurs de ces actes, il a indiqué que des mesures étaient prises pour les arrêter et les traduire en justice.

Lire l'article original sur ANGOP.

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