Angola: Le Gouvernement angolais fixe de nouveaux tarifs de péage sur le réseau routier national

Luanda — Les tarifs de péage sur le réseau routier national angolais sont désormais compris entre 250 et 85 000 kwanzas, conformément au nouveau régime juridique et tarifaire applicable aux postes de péage frontaliers et non frontaliers en Angola.

La mesure est prévue par le décret présidentiel n° 147/26, qui vise à garantir une source directe de recettes destinée à la conservation et à l'entretien des infrastructures routières à fort trafic dans le pays.

Le Fonds routier et des travaux d'urgence est chargé de la perception des montants auprès des conducteurs de véhicules motorisés.

Selon le texte, entré en vigueur le 18 août 2026, les tarifs feront l'objet d'actualisations périodiques, sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation (IPC), calculé par l'Institut national de la statistique (INE).

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Tarifs applicables aux postes non frontaliers

Il s'agit des postes situés à l'intérieur du territoire national. Les tarifs y sont fixés comme suit : la classe A1, correspondant aux motocyclettes d'une cylindrée allant jusqu'à 125 cm³, est soumise à un tarif de 250 kwanzas ; la classe A, regroupant les motocyclettes de plus de 125 cm³, à 500 kwanzas ; et la classe B, comprenant les véhicules et remorques d'un poids compris entre 750 kg et 3 500 kg, à 1 500 kwanzas.

Les véhicules et remorques de la classe C1, dont le poids est compris entre 3 500 kg et 16 000 kg, sont soumis à un tarif de 4 500 kwanzas, tandis que ceux de la classe C, d'un poids supérieur à 16 000 kg, acquittent 7 000 kwanzas.

Tarifs applicables aux postes frontaliers

Pour les postes de péage situés dans les zones frontalières, les tarifs tiennent compte de l'impact du trafic international et de l'usure accrue des infrastructures. La classe A1, correspondant aux motocyclettes jusqu'à 125 cm³, est ainsi soumise à un tarif de 2 500 kwanzas, tandis que la classe A, pour les motocyclettes de plus de 125 cm³, est taxée à 3 000 kwanzas.

Pour la classe B, qui regroupe les véhicules et remorques d'un poids compris entre 750 kg et 3 500 kg, le tarif est fixé à 15 000 kwanzas. Il s'élève à 43 000 kwanzas pour la classe C1, correspondant aux véhicules et remorques de 3 500 kg à 16 000 kg, et atteint 85 000 kwanzas pour la classe C, regroupant les véhicules et remorques de plus de 16 000 kg.

Selon le document, l'entrée en vigueur du décret présidentiel n° 147/26 entraîne l'abrogation formelle du décret exécutif n° 24/87 du 6 juin, du décret présidentiel n° 111/16 du 27 mai, ainsi que du barème tarifaire du Plan national de péages et de pesage annexé au décret n° 267/19.