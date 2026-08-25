Afrique: Le secrétaire d'État à l'Industrie assure le renforcement du partenariat entre le pays et le Brésil

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Industrie, Carlos Rodrigues, a assuré lundi, à Luanda, que les conditions étaient réunies pour établir un partenariat toujours davantage axé sur l'investissement, la production et la création conjointe de valeur entre l'Angola et le Brésil.

S'exprimant à l'ouverture de la rencontre d'affaires Angola-Brésil 2026, il a souligné que les entreprises brésiliennes connaissent l'Angola et réciproquement, et que cette proximité facilite le développement des relations d'affaires entre les deux pays.

Selon lui, le Gouvernement souhaite que les entrepreneurs brésiliens considèrent l'Angola comme un marché ouvert à leurs produits, mais aussi comme un pays où ils peuvent investir, produire, transformer les matières premières, nouer des partenariats avec des entreprises angolaises et développer leurs capacités en vue d'accéder à d'autres marchés.

Il a ajouté que cette vision s'inscrivait pleinement dans la stratégie de diversification de l'économie angolaise, dans laquelle l'industrie manufacturière occupe une place centrale.

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Dans un premier temps, a-t-il poursuivi, le développement de l'industrie a contribué à la substitution compétitive aux importations et à l'élargissement de l'offre de produits fabriqués localement. Toutefois, l'ambition doit aller plus loin.

Carlos Rodrigues a assuré que l'objectif était de transformer en Angola une part croissante des ressources produites dans le pays, afin d'y accroître la valeur ajoutée et de développer une industrie toujours plus productive, compétitive et tournée vers l'exportation.

À ses yeux, l'articulation entre l'agriculture et l'industrie revêt une importance particulièrement stratégique, compte tenu de l'immense potentiel agricole de l'Angola.

Selon le secrétaire d'État, la pleine valorisation de ce potentiel ne produira ses effets sur l'économie que si l'augmentation de la production agricole s'accompagne d'une capacité accrue à conserver, stocker, transformer, conditionner et commercialiser les produits.

« Lorsque les produits sont transformés localement, les pertes sont réduites, les importations sont remplacées, des emplois sont créés et les conditions sont réunies pour être compétitif sur les marchés extérieurs », a-t-il souligné.

Il a estimé que l'intégration entre l'agriculture et l'industrie constituait une opportunité exceptionnelle d'approfondir la coopération économique entre l'Angola et le Brésil.

La Rencontre d'affaires Angola-Brésil 2026 s'est tenue sous le thème « Ouvrir la voie à de nouvelles opportunités d'affaires ».

L'événement a réuni des responsables gouvernementaux, des dirigeants d'entreprise et des experts afin d'examiner les opportunités, les défis et les perspectives de renforcement des relations économiques entre l'Angola et le Brésil, avec un accent particulier sur le commerce, les investissements et la coopération dans des secteurs stratégiques.