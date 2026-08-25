Afrique: Le Japon intéressé par le renforcement de la sécurité du corridor de Lobito

Huambo — L'ambassadeur du Japon en Angola, Hiroaki Sano, a fait part lundi, à Huambo, de l'intérêt de son pays pour le renforcement des projets à caractère juridique destinés à améliorer la sécurité et à prévenir les risques de criminalité financière le long du corridor de Lobito.

S'exprimant devant la presse à l'issue d'un entretien avec le gouverneur provincial de Huambo, Pereira Alfredo, le diplomate a indiqué que cette initiative devrait contribuer à améliorer les conditions d'intervention et d'activité des entreprises nationales et étrangères désireuses d'investir dans le corridor de Lobito.

Le projet prévoit notamment des programmes de renforcement des capacités professionnelles et techniques afin de mieux prévenir et combattre les actes de criminalité financière dans cette zone appelée à jouer un rôle majeur dans le développement économique et social du pays.

Selon Hiroaki Sano, ces programmes seront mis en oeuvre en coordination avec le Comité de gestion coordonnée des frontières (CGCF) et l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), avec pour objectif de consolider l'environnement des affaires et de renforcer la stabilité des activités économiques et des entreprises implantées le long du corridor.

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L'ambassadeur a par ailleurs indiqué que le Japon avait déjà mobilisé près de 80 millions de dollars américains en Angola en faveur de projets dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, du commerce et de la justice. Dans ce dernier domaine, l'appui vise notamment à contribuer à la stabilisation et au bon fonctionnement du corridor de Lobito.

Le diplomate a souligné que le gouvernement japonais entendait poursuivre son soutien au développement durable de l'Angola et à l'accélération de la diversification de son économie, à travers les différents mécanismes de coopération établis entre les deux pays.

Il a également promis un renforcement de la coopération avec les autorités angolaises, notamment dans les programmes destinés à améliorer les conditions de vie des populations et des communautés établies le long du corridor de Lobito.

De son côté, le gouverneur de Huambo, Pereira Alfredo, a souligné l'intérêt des autorités provinciales pour l'accès aux technologies et le renforcement des compétences des ressources humaines, afin de dynamiser aussi bien l'agriculture commerciale que l'agriculture familiale.

Cette coopération, a-t-il expliqué, doit permettre d'accroître la productivité agricole tout en favorisant une utilisation rationnelle et durable des ressources disponibles.