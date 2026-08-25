Angola: L'Expo-Huíla génère un milliard de kwanzas

Lubango — La 33e édition de l'Expo-Huíla, qui s'est tenue du 19 au 23 août dans la ville de Lubango, a généré un volume d'affaires d'un milliard de kwanzas, contre 900 millions de kwanzas lors de l'édition de 2025.

S'adressant lundi à l'ANGOP, le président de l'Association agro-pastorale, commerciale et industrielle de Huíla (AAPCIL), Paulo Gaspar, a dressé un bilan positif de cette édition, qui a réuni 800 entreprises, soit 300 de plus que l'année précédente.

Selon lui, les exposants locaux ont présenté des produits et services représentatifs du potentiel productif de la région, avec un accent particulier sur les secteurs agricole, industriel et commercial.

Il a précisé que des entreprises venues des provinces de Namibe, de Cunene, de Cuando Cubango ainsi que d'autres régions du pays figuraient également parmi les exposants.

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Le responsable a relevé, par ailleurs, la présence de nombreuses banques, compagnies d'assurance, entreprises de services et institutions publiques.

Le volume d'affaires est estimé à un milliard de kwanzas, mais l'organisation ne dispose pas encore de l'ensemble des données relatives aux opérations réalisées par les établissements bancaires et les compagnies d'assurance, a-t-il indiqué.

Pour Paulo Gaspar, l'exposition a attiré près de 60 000 visiteurs en cinq jours, contribuant ainsi à stimuler les transactions commerciales, les activités économiques, la restauration et d'autres secteurs connexes.

Sur le plan de l'emploi, il a indiqué que l'Expo-Huíla avait permis de générer quelque 2 000 emplois temporaires, dont 70 à 80 % auraient bénéficié à des jeunes.

Le responsable a également fait état d'une forte participation internationale à cette édition, avec notamment la présence d'une centaine d'hommes d'affaires namibiens et de cinq gouverneurs de ce pays.

Pour 2027, Paulo Gaspar a annoncé que l'AAPCIL envisageait d'élargir le Forum entrepreneurial à l'Angola, à la Namibie, à l'Afrique du Sud et au Mozambique, afin d'aborder des questions liées au développement économique et à l'intégration régionale.

Parmi les produits les plus recherchés figuraient notamment le maïs, les pommes de terre, le sorgho, les produits horticoles, les fruits et le miel, ainsi que le granit et les services financiers et d'assurance.