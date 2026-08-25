Angola: Le Président João Lourenço met en avant les atouts du Palais des congrès

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a estimé lundi que le Palais des congrès de Luanda répondait à la nécessité pour l'Angola de disposer de meilleures conditions pour accueillir de grands événements internationaux et accompagner l'ouverture croissante du pays sur le monde.

João Lourenço s'exprimait devant la presse après avoir inauguré les installations du Palais des congrès de Luanda, conçu pour accueillir des sommets, conférences, congrès et rencontres à caractère politique, diplomatique, économique, culturel et scientifique.

Le Chef de l'État s'est félicité de l'achèvement de l'ouvrage, qui, a-t-il souligné, « faisait déjà défaut » au pays, notamment face à l'augmentation du nombre d'événements internationaux organisés en Angola.

Ces dernières années, a-t-il expliqué, le pays a réussi à attirer d'importants événements internationaux mais, faute d'une infrastructure de cette envergure, a dû recourir à des tentes et à des établissements hôteliers pour accueillir certaines de ces manifestations.

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Avec la mise en service du Palais des congrès, les hôtels continueront de jouer un rôle important, notamment pour l'hébergement des délégués, tandis que la nouvelle infrastructure accueillera les différentes sessions de travail.

Le Président de la République a mis en avant les conditions de travail et de confort offertes par le complexe, estimant que les participants aux conférences politiques, économiques, d'affaires, culturelles et scientifiques y trouveraient un cadre approprié à la conduite de leurs travaux.

João Lourenço a précisé que l'infrastructure comptait 12 salles de travail, et non huit comme annoncé initialement. Quatre d'entre elles sont encore en cours d'achèvement, avec des capacités de 500, 250 et 150 places, deux de ces dernières pouvant accueillir chacune 150 personnes.

Le Chef de l'État a également mis en avant l'amphithéâtre, d'une capacité de 3.000 personnes, qui devrait accueillir dès le week-end prochain les délégués au sommet de l'Union africaine.

Parmi les espaces visités par le Président lors de la cérémonie figurait la Salle ovale, destinée aux rencontres de haut niveau, qu'il a qualifiée de motif de fierté.

Le Gouvernement appelé à attirer les événements internationaux

Interrogé sur l'existence d'orientations visant à attirer de grands événements internationaux, João Lourenço a indiqué que cette mission relevait de l'Exécutif, avec une responsabilité particulière pour les ministères des Relations extérieures et du Tourisme, ainsi que pour d'autres secteurs en mesure d'établir des contacts avec leurs homologues et les institutions internationales.

Le Président a révélé que, même durant la phase finale des travaux, plusieurs organisations internationales avaient visité le complexe alors que le chantier était encore en cours et manifesté leur intérêt pour l'organisation d'événements à Luanda.

« Toutes les organisations qui sont passées par ici ont certainement approuvé le projet et manifesté leur intérêt pour y organiser leurs événements », a-t-il déclaré.

João Lourenço a toutefois estimé que l'existence du Palais des congrès ne constituait qu'une partie de la réponse au développement du tourisme d'affaires et événementiel, appelant à davantage d'investissements privés dans le secteur hôtelier.

Le Chef de l'État a notamment évoqué le déficit d'établissements hôteliers à Luanda, qu'il considère comme l'un des principaux obstacles restant à surmonter, compte tenu de la nécessité d'héberger les participants aux grands événements.

« Il est temps de commencer à investir sérieusement dans l'hôtellerie », a-t-il lancé, jugeant insuffisant le nombre d'hôtels dont dispose actuellement la capitale pour répondre à la demande.

João Lourenço a reconnu que le projet privé prévu dans les environs du Palais comprend des hôtels et des restaurants, mais a plaidé pour une augmentation de l'offre hôtelière dans l'ensemble de la ville.

L'Angola prêt à accueillir les investissements dans le tourisme

Interrogé sur la capacité de l'Angola à attirer les investissements privés dans le secteur touristique, le président a affirmé que le pays était prêt à accueillir le maximum d'investissements, estimant que les capitaux actuellement engagés dans ce secteur restent insuffisants au regard du potentiel touristique du pays.

Selon João Lourenço, l'amélioration de l'environnement des affaires, la lutte contre la corruption, l'exemption de visa pour les ressortissants d'environ 90 pays et les réformes visant à réduire les lourdeurs administratives liées à la création d'entreprises et à la conduite des affaires ont contribué à renforcer la confiance des investisseurs étrangers.

« Avec le temps, cette confiance des investisseurs étrangers en Angola va se consolider », a-t-il affirmé.

Le Président a souligné que ce regain de confiance ne résultait pas uniquement de l'inauguration du Palais des congrès, mais s'inscrivait dans un processus de réformes engagé depuis plusieurs années et ayant permis d'améliorer les conditions d'investissement privé.