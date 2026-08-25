Angola: La ministre de la Santé inspecte les soins à l'hôpital Heróis de Kifangondo

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a effectué dimanche matin, une visite de travail à l'hôpital Heróis de Kifangondo, dans la municipalité de Sequele, afin d'évaluer le niveau de préparation et la qualité des soins prodigués aux patients.

Selon un communiqué de presse reçu par l'ANGOP, la gouvernante s'est également rendue à l'hôpital Bispo Emílio de Carvalho, situé à Zango 5, où elle a prodigué des conseils visant à améliorer la prise en charge des patients.

Le document précise qu'à l'hôpital Heróis de Kifangondo, Mme Lutucuta a visité les urgences, le service d'hospitalisation, le service de néonatologie et l'unité de soins intensifs, où elle a observé le fonctionnement des services et échangé avec les patients.

Le communiqué indique que cette initiative a permis d'identifier certaines difficultés liées à l'organisation des services, aux délais de prise en charge des patients, à la réalisation d'examens complémentaires et à la prise de décision clinique, notamment dans les cas nécessitant une intervention rapide.

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À cette occasion, elle a expliqué qu'un hôpital de référence devait garantir une prise en charge adéquate et rapide des patients, en utilisant efficacement les ressources techniques et humaines disponibles.

Sílvia Lutucuta a exprimé son mécontentement face au temps d'attente d'un patient (24 heures) en salle d'observation sans prise en charge.

Par conséquent, elle a plaidé pour une plus grande rapidité dans l'évaluation, le diagnostic et la définition de la conduite clinique.

La note mentionne également la nécessité d'un suivi plus rigoureux des patients hospitalisés, incluant la réalisation d'examens complémentaires et une évaluation multidisciplinaire des cas qui le requièrent.

Elle a jugé important d'améliorer l'organisation des espaces et de garantir des conditions de soins adéquates en cas de traumatisme grave et autres urgences.

Par ailleurs, elle a également conseillé le strict respect des procédures de triage afin de garantir que les patients soient évalués et orientés en fonction de la gravité et de la nature de leur état clinique.

La gouvernante a également plaidé pour une meilleure différenciation des parcours de soins afin d'éviter de regrouper différents types de patients dans un même espace, étant donné l'existence de zones spécifiques pour la pédiatrie et les femmes enceintes.

Pour elle, l'organisation des services doit permettre aux cas potentiellement graves d'accéder rapidement aux ressources nécessaires, sans pour autant compromettre la capacité de réponse aux urgences.

Elle a donc demandé aux directeurs cliniques et pédagogiques de renforcer l'encadrement des internes, en tenant compte des pathologies les plus fréquemment traitées dans l'unité hospitalière.

Lors de sa visite, la ministre a exhorté les professionnels de santé à veiller à ce que les soins soient guidés par le respect, la dignité et l'humanisation.

« Si nous ne voulons pas que nos proches soient maltraités, nous devons aussi bien traiter les autres », a-t-elle averti.

La ministre de la Santé a souligné que la qualité des soins dépend non seulement de la disponibilité des équipements et des ressources, mais aussi de la manière dont ils sont organisés et utilisés au bénéfice des usagers.

En pédiatrie, elle a supervisé l'évaluation d'un enfant présentant des signes d'altération neurologique et a recommandé l'intervention de spécialistes pour une évaluation clinique plus approfondie, précise le communiqué.

Le communiqué précise qu'à l'issue de ses visites, il a rencontré les directeurs de l'hôpital et sollicité leur soutien pour résoudre les difficultés rencontrées et consolider l'amélioration des soins.