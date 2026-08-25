Afrique: Le Palais des congrès positionne le pays comme destination de premier plan pour le tourisme d'affaires

Luanda — Le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, a affirmé lundi à Luanda que le Palais des congrès de Luanda contribuera à consolider la position de l'Angola comme destination de premier plan pour le tourisme d'affaires en Afrique.

S'exprimant devant la presse à l'issue de l'inauguration de l'infrastructure, lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'État angolais, João Lourenço, le ministre a indiqué que son département mettait en oeuvre une stratégie visant à dynamiser le tourisme événementiel dans le pays.

Parmi les mesures adoptées, il a notamment cité la création de la marque « Meet in Angola, The Meeting Room in Africa », ainsi que la participation à l'Angola Convention Bureau, une structure qui, a-t-il expliqué, a déjà établi un partenariat avec l'Association internationale des congrès et conventions (ICCA).

« C'est un ensemble de mesures qui ont été prises en pensant à l'après-inauguration de ce Palais », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Márcio Daniel a souligné que la stratégie de promotion du tourisme événementiel nécessitait organisation, capacité d'anticipation et implication de l'ensemble des acteurs du secteur.

À ce titre, il a estimé que le Palais des congrès devait s'inscrire dans un vaste écosystème touristique associant hôtels, sociétés de location de voitures, services de transfert, guides touristiques et interprètes.

« Il ne s'agit pas seulement de cette infrastructure. Elle doit être reliée aux hôtels, aux sociétés de location de voitures, aux entreprises de transfert, aux guides et aux interprètes. C'est tout un écosystème qui sera désormais intégré à l'Angola Convention Bureau », a-t-il expliqué.

Il a ajouté que, dans le cadre de cette stratégie, le pays présenterait de manière plus offensive des offres aux organisateurs internationaux, avec pour objectif d'assurer une utilisation régulière de l'infrastructure.

« Nous allons multiplier les propositions pour que cette infrastructure vive 365 jours par an », a-t-il déclaré.

Le ministre a expliqué que l'Angola Convention Bureau serait la structure chargée de prospecter activement des événements susceptibles d'être organisés dans le pays, sur un marché qu'il a qualifié de particulièrement concurrentiel à l'échelle du continent.

Selon Márcio Daniel, la concurrence pour l'accueil de grands événements privés et internationaux exige une démarche proactive auprès des principaux organisateurs et institutions disposant déjà de budgets et d'un pouvoir de décision pour organiser des congrès, conférences et autres rencontres.