Afrique: Le Brésil souhaite reprendre le financement de projets avec le pays

Luanda — La Banque nationale de développement économique et social (BNDES) du Brésil a fait part, lundi, à Luanda, de son intention de reprendre le financement de projets en Angola, notamment dans le secteur agricole.

L'information a été communiquée à la presse par le directeur administratif chargé de la gestion de la chaîne d'approvisionnement de l'institution financière brésilienne, André Taveira, en marge de la Rencontre d'affaires Angola-Brésil 2026, organisée dans la capitale angolaise.

Le responsable, qui a rappelé l'historique de coopération entre les deux pays, a souligné que le BNDES avait déjà financé des projets d'infrastructures en Angola, notamment dans la province de Luanda.

Selon André Taveira, la banque brésilienne suit avec attention les transformations économiques à l'oeuvre sur le continent africain, en particulier en Angola, et considère l'atténuation des risques comme une condition essentielle à l'élargissement de ses opérations de crédit.

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Il a souligné que l'expérience passée témoignait du potentiel d'un rapprochement renouvelé entre l'institution financière brésilienne et le marché angolais, à condition de mettre en place des mécanismes appropriés de couverture et d'atténuation des risques.

Il a également relevé que les réalités économiques diffèrent d'un pays africain à l'autre et que chaque opération nécessite une évaluation spécifique des conditions propres à chaque marché. Il a toutefois considéré l'Angola comme l'un des pays auxquels le Brésil accorde une attention particulière.

De son côté, l'ambassadrice du Brésil en Angola, Eugênia Barthelmess, a souligné que l'ambassade avait accueilli, depuis le début de l'année, près de 20 missions brésiliennes de haut niveau en Angola.

Selon la diplomate, ces missions témoignent du vif intérêt que suscite l'Angola auprès du Brésil.

Elle a également mis en avant la fréquence des rencontres d'affaires organisées par l'Agence angolaise d'investissement privé et de promotion des exportations (AIPEX) et l'Agence brésilienne de promotion des exportations et des investissements (ApexBrasil), dans une diversité de secteurs.

Pour sa part, le responsable de l'initiative ApexBrasil, André Queiroz, a indiqué que la rencontre s'inscrivait dans la continuité d'un partenariat historique, propice à la création de nouvelles opportunités d'affaires, à la mobilisation de nouveaux investissements et à l'établissement de partenariats mutuellement avantageux.

La Rencontre d'affaires Angola-Brésil 2026 a été organisée par l'Agence angolaise d'investissement privé et de promotion des exportations (AIPEX), en partenariat avec l'ambassade du Brésil en Angola et l'Agence brésilienne de promotion des exportations et des investissements (ApexBrasil).

Placée sous le thème « Ouvrir la voie à de nouvelles opportunités d'affaires », la rencontre a réuni des responsables gouvernementaux, des dirigeants d'entreprise et des experts, avec pour objectif de renforcer les relations économiques bilatérales, de promouvoir les opportunités d'affaires et d'identifier de nouveaux partenariats dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'industrie, l'énergie et les infrastructures.

Selon les données officielles, les échanges commerciaux entre les deux pays ont enregistré une progression significative, atteignant un volume cumulé d'environ 1,5 milliard de dollars depuis 2023.

Le pétrole brut et ses dérivés dominent les exportations angolaises vers le Brésil, représentant environ 92 % du total, tandis que l'Angola importe principalement du Brésil de la viande de volaille, du sucre, de la viande porcine et bovine, des huiles végétales ainsi que des produits issus de l'industrie manufacturière.