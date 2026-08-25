Angola: Le ministre des Travaux publics met en avant le potentiel du Palais des congrès de Luanda

Luanda — Le Palais des congrès de Luanda ambitionne de s'imposer comme une référence continentale dans le tourisme événementiel et de projeter une image moderne de l'Angola, a déclaré lundi le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Carlos Alberto dos Santos.

Le responsable s'exprimait lors de la cérémonie d'inauguration de l'infrastructure, présidée par le Chef de l'État angolais, João Lourenço. Il a souligné à cette occasion le potentiel du complexe pour favoriser le partage des connaissances, rapprocher les peuples, attirer des événements internationaux et dynamiser le tourisme ainsi que l'activité économique.

Carlos Alberto dos Santos a estimé que le développement d'un pays ne se limitait pas à la construction de routes, de ponts, d'hôpitaux, d'écoles et de logements, mais passait également par la création d'espaces destinés à accueillir de grands événements, des échanges et des activités d'affaires.

Le ministre a exprimé le souhait que le Palais des congrès de Luanda devienne une référence en Afrique et constitue une « fenêtre » à travers laquelle le monde puisse découvrir une Angola moderne, dynamique, accueillante et déterminée à construire son propre avenir.

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Parmi les centres de référence du continent, il a cité le Kigali Convention Centre, au Rwanda, le Kenyatta International Convention Centre, au Kenya, le Sandton Convention Centre, en Afrique du Sud, l'Accra International Conference Centre, au Ghana, le Centre international de conférences de Sipopo, en Guinée équatoriale, ainsi que le Centre international de conférences de Dakar, au Sénégal.

Carlos Alberto dos Santos a affirmé que le véritable défi commençait avec la mise en service de l'infrastructure, appelée à devenir un instrument de développement économique, compte tenu de sa capacité, de sa flexibilité, de sa localisation, de la qualité de ses services et de l'expérience offerte à ses utilisateurs.

Un investissement de 290,8 milliards de kwanzas

L'État a investi 290,8 milliards de kwanzas dans la construction du Palais des congrès de Luanda, qui s'étend sur une superficie totale de 80 000 mètres carrés.

Le chantier a été confronté à quatre grands défis, notamment la coordination entre l'investissement public consacré au Palais et l'investissement privé du projet Lundo, la complexité technique du terrain, la mobilisation d'entreprises et de professionnels nationaux ainsi que le respect du délai d'exécution.

Selon le ministre, le site où a été implantée l'infrastructure était encore occupé par la mer jusqu'en novembre 2023, ce qui a nécessité une opération de remblaiement permettant de gagner quelque 943 000 mètres cubes de terres sur la mer.

La construction a également nécessité la mise en place de 1 400 pieux, d'une profondeur moyenne de 20 mètres, afin de garantir la stabilité et la sécurité de l'infrastructure.

Le chantier a généré 4.500 emplois

Carlos Alberto dos Santos a souligné la participation d'entreprises et de professionnels nationaux à la réalisation du projet, qui a généré 4 500 emplois directs, avec une forte participation de jeunes Angolais.

Le ministre a présenté le complexe comme une illustration des compétences techniques nationales et salué la contribution des architectes, ingénieurs, techniciens et responsables ayant participé à la réalisation de l'ouvrage.

Il a également mis en avant le caractère multisectoriel du projet, auquel ont pris part plusieurs départements ministériels et institutions publiques.

En matière d'accessibilité, il a notamment cité le pont reliant la Nouvelle Marginale de Luanda au complexe, d'une longueur d'environ un kilomètre, ainsi que la route donnant directement accès à l'île de Luanda, également longue d'environ un kilomètre.

La cérémonie d'inauguration a été marquée par la coupure du ruban symbolique et une visite guidée des installations du Palais des congrès de Luanda par le président de la République.

L'inauguration a également comporté un volet culturel, avec une exposition de sculptures et de tableaux réalisés par des artistes nationaux, qui ont retenu l'attention du chef de l'État, João Lourenço.