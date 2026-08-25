Angola: L'État angolais investit 290,8 milliards de kwanzas dans le Palais des congrès de Luanda

Luanda — L'État angolais a investi 290,8 milliards de kwanzas dans la construction du Palais des congrès de Luanda, une infrastructure inaugurée lundi par le président de la République, João Lourenço, a annoncé le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Carlos Alberto dos Santos.

Intervenant lors de la cérémonie d'inauguration, le responsable a expliqué que l'investissement public constituait « l'ancrage » du développement de la zone, tandis que les investissements privés associés au projet devraient contribuer à la création d'un écosystème de services économiques et financiers autour de la nouvelle infrastructure.

Carlos Alberto dos Santos a précisé que le Palais des congrès était implanté sur un espace public, tandis que les terrains environnants relèvent du domaine privé et continueront d'être aménagés par le promoteur du projet Lundy, avec des infrastructures maritimes, hôtelières, résidentielles, sportives et culturelles.

Selon le ministre, la construction de l'infrastructure a été marquée par quatre grands défis, notamment la coordination entre les investissements public et privé, la complexité technique du chantier, la mobilisation des compétences nationales et la nécessité d'achever les travaux dans un délai resserré.

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Le ministre a indiqué que, jusqu'en octobre 2023, la zone où se trouve aujourd'hui le Palais était encore occupée par la mer, ce qui a nécessité une opération de remblaiement portant sur environ 943.000 mètres cubes de terre.

Les travaux ont également nécessité la réalisation de 1.400 pieux, d'une profondeur moyenne de 20 mètres, afin de garantir la stabilité et la sécurité de l'infrastructure.

D'une superficie totale construite d'environ 80.000 mètres carrés, le Palais des congrès de Luanda a été conçu pour répondre à différents besoins et accueillir des événements nationaux et internationaux, a indiqué Carlos Alberto dos Santos.

Le ministre a également souligné la participation d'entreprises et de professionnels nationaux aux différentes phases du chantier, précisant que la construction avait généré plus de 3 000 emplois directs.

« C'est un hommage à la compétence nationale, incarnée par les milliers de jeunes Angolais qui ont participé à la construction de cet ouvrage », a-t-il déclaré, ajoutant que cette reconnaissance s'étendait aux architectes, ingénieurs, techniciens et responsables ayant participé au projet.

Carlos Alberto dos Santos a également salué le suivi assuré par le président João Lourenço tout au long de l'exécution des travaux, à travers plusieurs visites sur le chantier qui, selon lui, ont permis d'identifier les difficultés et de trouver des solutions pour les surmonter.

Pour le ministre, le Palais des congrès de Luanda constitue une vision d'avenir, en permettant au pays de disposer d'un espace destiné à accueillir de grands congrès, sommets, rencontres d'affaires, manifestations culturelles et autres événements, contribuant ainsi au développement du tourisme d'affaires et événementiel.

Le ministre a souligné que la construction de l'infrastructure avait mobilisé plusieurs secteurs de l'Exécutif, notamment les ministères des Travaux publics, de l'Énergie et de l'Eau, des Finances, des Transports, des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, de l'Environnement et du Tourisme, ainsi que le Gouvernement provincial de Luanda.

Il a également mis en avant la participation des entreprises chargées de la construction de l'infrastructure et de la réalisation des voies d'accès, notamment du pont de liaison avec l'avenue Nouvelle Marginale de Luanda et la route d'accès à l'île de Luanda.

Carlos Alberto dos Santos a affirmé qu'avec l'inauguration du Palais s'ouvrait une nouvelle étape, consistant à transformer l'infrastructure en un véritable instrument de développement.

« Aujourd'hui, nous inaugurons cet ouvrage, mais aujourd'hui commence également le véritable défi : faire de cet ouvrage un véritable instrument de développement », a-t-il déclaré.

Le ministre a, par ailleurs, exprimé le souhait que le Palais devienne une référence sur le continent africain, à l'image de grands centres de congrès existant dans des pays tels que le Rwanda, le Kenya et l'Afrique du Sud.

« Nous souhaitons que le Palais des congrès de Luanda devienne une véritable référence en Afrique et une fenêtre à travers laquelle le monde puisse découvrir une Angola moderne, dynamique, accueillante et déterminée à construire son propre avenir », a-t-il conclu.

La cérémonie d'inauguration, présidée par le Chef de l'État, João Lourenço, a marqué l'entrée en service de l'une des principales infrastructures nationales destinées à accueillir de grands événements politiques, diplomatiques, d'affaires, culturels et internationaux.

Parmi les principales installations de ce complexe de trois niveaux figurent un théâtre polyvalent d'une capacité d'environ 3.000 personnes, une salle de conférence de 375 places, des salles multifonctionnelles et de réunion, des espaces de restauration et de café, ainsi que des espaces destinés à divers événements et un pavillon protocolaire réservé aux cérémonies officielles.

Le complexe dispose également d'un parking pouvant accueillir environ 700 véhicules et bénéficie de plusieurs accès routiers, notamment d'un pont le reliant à la Nouvelle Marginale de Luanda et d'une autre voie d'accès par la zone de l'île de Luanda.

Le Palais des congrès s'inscrit dans la stratégie du Gouvernement visant à renforcer la capacité de l'Angola à accueillir des sommets, conférences, congrès, réunions d'affaires, rencontres diplomatiques ainsi que des manifestations culturelles et scientifiques, contribuant également au développement du tourisme événementiel dans le pays.