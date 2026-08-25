Angola: L'Exécutif angolais approuve la dissolution de la Cimangola

24 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/QCB/BS

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a approuvé, par le décret n° 152/26 du 20 août, la dissolution formelle de l'Entreprise nationale des ciments d'Angola (Cimangola).

Selon le texte publié au Journal de la République, « aucune raison stratégique ne justifie désormais le maintien de cette entreprise dans le secteur des entreprises publiques ».

L'Institut de gestion des actifs et des participations de l'État (IGAPE) est désigné comme liquidateur du patrimoine de la Cimangola, au nom de l'État.

Aux termes du décret, le processus de liquidation de l'entreprise publique devra être achevé dans un délai maximal de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur du texte.

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Les actifs détenus par la Cimangola seront transférés à l'IGAPE.

La Cimangola a été créée en tant que projet industriel en 1954, avant d'être constituée officiellement en 1957, année au cours de laquelle elle a également entamé sa production de ciment.

Après l'accession de l'Angola à l'indépendance, en 1975, l'entreprise est passée dans le giron de l'État. Dans les années 1990, elle a engagé un processus de restructuration marqué par l'entrée de capitaux privés, avant d'adopter, en 2005, la dénomination de Nova Cimangola.

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