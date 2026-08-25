Angola: Le MINTUR renforce les capacités des cadres du secteur

24 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FCC/DC/DF/BS

Luanda — Trente professionnels de l'hébergement et de la réception participent, depuis lundi à Luanda, à une formation de perfectionnement technique organisée par le ministère du Tourisme (MINTUR).

Cette formation gratuite, qui se déroule à l'École d'hôtellerie et de restauration de Talatona, s'étend sur une semaine et réunit des participants venus de Luanda, de Cabinda et de Benguela.

À cette occasion, le directeur du Bureau d'appui au touriste, de la formation et de l'entrepreneuriat, Afonso Vita, a indiqué que cette initiative visait à former des formateurs capables, à leur tour, de transmettre les connaissances acquises à leurs collègues dans d'autres régions du pays.

Le responsable a rappelé qu'une formation similaire dans les domaines de la gastronomie et de la pâtisserie avait été organisée en juillet dernier.

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Selon lui, une autre session, destinée aux directeurs des établissements hôteliers et de restauration, est prévue pour le mois prochain.

Afonso Vita a précisé que les participants à la formation se rendront au Portugal afin de partager leur expérience avec leurs homologues locaux et de se familiariser avec d'autres réalités liées à leurs secteurs d'activité.

Les participants sont encadrés par des enseignants portugais, chefs d'établissement d'écoles techniques d'hôtellerie et de tourisme partenaires du ministère du Tourisme.

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