Angola: Le Chef de l'État inaugure le Palais des congrès de Luanda

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a inauguré lundi, à Luanda, le Palais des congrès de Luanda, une infrastructure destinée à renforcer la capacité de l'Angola à accueillir de grands événements nationaux et internationaux.

Le bâtiment, qui s'étend sur trois niveaux, comprend notamment des salles destinées à l'organisation de sommets, conférences, congrès, rencontres diplomatiques et réunions d'affaires.

Après avoir dévoilé la plaque inaugurale et coupé le ruban symbolique, le Chef de l'État, accompagné de la première dame, Ana Dias Lourenço, et de plusieurs membres du Gouvernement, a visité les différentes installations du complexe. Il a, à cette occasion, reçu des explications sur le fonctionnement et les différentes composantes de la nouvelle infrastructure.

Situé dans le quartier de Chicala, dans la municipalité d'Ingombota, à proximité de la nouvelle Marginale de Luanda, le complexe s'étend sur une superficie d'environ 80.000 mètres carrés et représente un investissement de quelque 290,8 milliards de kwanzas.

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Parmi ses principales installations figurent un théâtre polyvalent d'une capacité d'environ 3.000 personnes, une salle de conférence de 375 places, des salles multifonctionnelles et de réunion, des espaces de restauration et de café, ainsi que des espaces destinés à divers événements et un pavillon protocolaire réservé aux cérémonies officielles.

Le complexe dispose également d'un parking d'une capacité d'environ 700 véhicules et bénéficie de plusieurs accès routiers, dont un pont le reliant à la nouvelle Marginale de Luanda et une autre voie d'accès par la zone de l'île de Luanda.

Le Palais des congrès s'inscrit dans la stratégie du Gouvernement visant à renforcer la capacité de l'Angola à accueillir des sommets, conférences, congrès, réunions d'affaires et rencontres diplomatiques, ainsi que des manifestations culturelles et scientifiques. Il devrait également contribuer au développement du tourisme d'affaires et événementiel dans le pays.

La nouvelle infrastructure devient ainsi l'un des principaux sites du pays pour l'organisation de grandes rencontres nationales et internationales.

La réalisation du projet a permis de créer plus de 3.000 emplois directs, avec une participation importante de jeunes angolais.

Les travaux de construction ont débuté en novembre 2023, sous la responsabilité de l'État angolais, par l'intermédiaire du ministère des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

Le projet a été entièrement conçu par des architectes et des techniciens angolais, depuis la phase de conception jusqu'à l'élaboration du projet d'exécution et du projet définitif.