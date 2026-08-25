Angola: Des professionnels de santé participent à une formation « UpToDate »

Luanda — Plusieurs professionnels de santé angolais participent ce lundi à Luanda à la première formation organisée dans le pays sur « UpToDate », une plateforme internationale d'aide à la décision clinique fondée sur des données probantes.

Un communiqué de presse transmis à l'ANGOP par le ministère de la Santé indique que cet événement marque une nouvelle étape dans la transformation numérique du secteur et permet aux professionnels angolais d'accéder aux connaissances scientifiques les plus récentes pour des décisions cliniques plus sûres et mieux informées.

Le communiqué explique que cette initiative témoigne de la volonté de combler le fossé entre les connaissances scientifiques, la pratique clinique et la qualité des soins, en fournissant un outil conçu pour appuyer les décisions au moment où elles peuvent faire la différence dans la vie des patients.

La formation sera dispensée par des spécialistes de Wolters Kluwer, société responsable du développement d'UpToDate, l'une des principales plateformes mondiales d'information clinique fondée sur des données probantes, utilisée par les professionnels de santé dans plus de 190 pays.

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Pour la première fois, les Angolais auront un accès direct, dans un contexte de formation, à un outil technologique conçu pour fournir des informations cliniques actualisées et faciliter une prise de décision éclairée.

UpToDate rassemble plus de 13 000 sujets cliniques, des milliers de graphiques et d'images, des calculateurs médicaux, des informations pharmacologiques et un contenu constamment mis à jour par un réseau de plus de 7 600 spécialistes.

La plateforme s'adresse à différentes catégories professionnelles, notamment les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les nutritionnistes, les physiothérapeutes, les psychologues, les techniciens de diagnostic et de thérapie, les gestionnaires de santé, les médecins résidents et les étudiants, favorisant ainsi une approche intégrée et multidisciplinaire.

Portée par le ministère de la Santé, par l'intermédiaire de l'Institut de spécialisation en santé (IES) et de l'Unité de mise en oeuvre du Projet de formation des ressources humaines pour la couverture sanitaire universelle (UIP-PFRHS), elle s'inscrit dans la stratégie de renforcement de la formation continue, de la spécialisation et de la mise à jour des connaissances, associée à l'introduction de solutions numériques au service de l'activité clinique.