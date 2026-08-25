Angola: La FAT réaffirme son engagement en faveur de la vulgarisation du taekwondo

Malanje — Le président de la Fédération angolaise de taekwondo (FAT), Salomão Lumbo, a réaffirmé dimanche, à Malanje, l'engagement de l'organisation à étendre la pratique de la discipline à l'ensemble des provinces du pays, afin de favoriser la formation et la vulgarisation du taekwondo.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP à l'issue du Championnat national de taekwondo, organisé à Malanje les 21 et 22 août, le responsable fédéral a souligné qu'en dehors de Luanda, la fédération poursuivrait l'organisation de tournois dans les autres provinces, dans le but de favoriser un meilleur équilibre, de renforcer la compétitivité et d'élever le niveau technique des équipes.

Salomão Lumbo a assuré que l'institution restait déterminée à multiplier les compétitions, à améliorer les conditions d'entraînement et à créer davantage de possibilités pour permettre aux athlètes de progresser et de représenter l'Angola à l'étranger.

Dressant un bilan positif de la compétition, le président de la FAT a mis en avant le fair-play, le respect et l'esprit d'unité ayant prévalu entre les participants.

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Le dirigeant sportif a indiqué que le championnat avait permis d'évaluer le potentiel des athlètes inscrits dans la base de données de la fédération, susceptibles d'intégrer les prochaines sélections nationales appelées à participer à des compétitions internationales.

Il a également annoncé que la fédération prévoyait d'organiser deux autres championnats nationaux dans les catégories juniors et jeunes, qui se tiendront dans les provinces de Benguela et du Moxico.

Il a précisé qu'à l'issue du championnat, les athlètes participeront à une épreuve de sélection, à l'issue de laquelle les mieux classés décrocheront une place pour représenter le pays à la Coupe du Président, une compétition internationale prévue à Brazzaville, en République du Congo.

À noter que le Clube Desportivo 1.º d'Agosto a conservé ses titres nationaux de taekwondo dans les catégories seniors masculine et féminine, lors d'une compétition ayant réuni 170 athlètes et 14 arbitres venus de dix provinces, à savoir Benguela, Bengo, Icolo e Bengo, Cuanza Norte, Huambo, Huíla, Luanda, Moxico, Uíge et Malanje, province hôte.

L'événement comprenait la 26e édition du Championnat national senior masculin, la 20e édition du championnat féminin et la 3e édition de l'épreuve de Poomsae. La compétition s'est déroulée selon le système à élimination directe, en trois rounds, répartis par catégories de poids allant de moins de 46 kg à plus de 87 kg.