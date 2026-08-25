Angola: Flávio Amado officiellement nommé sélectionneur des moins de 20 ans

Luanda — La Fédération angolaise de football (FAF) a officiellement présenté, lundi à Luanda, Flávio Amado comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 20 ans, en remplacement de Kito Ribeiro.

Lors d'une conférence de presse tenue au siège de la FAF, le nouveau technicien des « Palanquinhas » a fait de la qualification pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 20 ans le principal objectif de son projet, après plus de deux décennies d'absence de la sélection angolaise de la principale compétition continentale de la catégorie.

« C'est le grand objectif que je me fixe. Même si nous commençons un peu tard, je ferai tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même afin de l'atteindre », a déclaré le technicien.

L'ancien international angolais a expliqué avoir accepté ce défi au regard de l'importance de la compétition de la COSAFA, qui constitue la première étape sur la route de la CAN, puis de la Coupe du monde de la catégorie.

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Pour le nouveau sélectionneur, le travail ne doit toutefois pas se limiter à la campagne des moins de 20 ans. Il préconise ainsi un investissement continu dans la formation, dès les catégories de jeunes.

Concernant la COSAFA, première échéance au programme, l'entraîneur a expliqué que le format de la compétition prévoit la qualification des premiers de chaque groupe ainsi que du meilleur deuxième, avant les demi-finales et la finale.

« C'est pourquoi nous allons tout donner pour terminer premiers de notre groupe, nous qualifier pour les demi-finales, puis atteindre la finale et décrocher notre qualification pour la CAN », a-t-il déclaré.