Afrique: Cinéma - Le Madagascar Film Festival sacre les nouvelles voix

La deuxième édition du Madagascar Film Festival - ISSM Awards s'est achevée à Havoria Anosy, avec la remise des distinctions aux réalisateurs et créateurs qui se sont démarqués dans cinq catégories.

Le cinéma malgache a célébré ses talents. Après plusieurs jours consacrés aux projections, aux échanges et à la découverte des professionnels du secteur, la deuxième édition du Madagascar Film Festival

ISSM Awards a livré son palmarès dimanche à Havoria Anosy. La cérémonie de clôture a notamment été marquée par la remise des trophées et des reconnaissances aux oeuvres distinguées.

Cinq catégories étaient en compétition : animation, fiction court métrage, fiction long métrage, documentaire court métrage et documentaire long métrage. Pour établir le palmarès, le jury a notamment pris en compte ce qui fait du cinéma le cinéma, avec la créativité, la dimension culturelle, la qualité de l'image ainsi que la maîtrise des techniques cinématographiques. L'objectif était de mettre en avant des oeuvres qui dépassent la simple production d'images ou d'informations et qui témoignent d'un véritable travail de création et de cinéma.

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Dans la catégorie animation, Fara de Louisette Ratsivahiny décroche le premier prix, tandis que Omby de Kuro Mi reçoit la mention spéciale du jury. En fiction court métrage, The Encounter de Herizo Bashy arrive en première place, devant Décision to Live de Stacy Raolison, distingué par le jury. Pour la fiction long métrage, le premier prix revient à Mandrakizay Doria de Franco Clerc, tandis que Ra-Nenitoa de Tovomanana Rabarison obtient une mention spéciale.

Valorisation

Du côté des documentaires, Harmony d'Aina Rasamoelina s'impose dans la catégorie documentaire court métrage, avec Manjono Fiainana de Faneva Rabetsimamang récompensé par une mention spéciale. En documentaire long métrage, Viavy de Gilde Zafitsihadinoina remporte le premier prix et Sampy de Zo Hery Rafanomezantsoa reçoit la mention spéciale du jury.

La création de contenu a également été récompensée. Éclat Studio Visuel remporte le premier prix, ChriSteph Twins obtient la mention spéciale du jury, tandis qu'AndrYmage et Lucas Rabenantoandro reçoivent des félicitations particulières.

Pour Zafindrazana Ralaiaridimby Edwella, directrice générale de l'ISSM, le festival ne se résume pas à une compétition. Il constitue un véritable espace de valorisation des talents et de professionnalisation du cinéma malgache. « Il est important de valoriser les compétences techniques et créatives afin de permettre aux acteurs du cinéma malgache d'évoluer vers un cadre plus professionnel et de s'ouvrir davantage à l'international », souligne-t-elle.

La programmation a ainsi dépassé le cadre des simples projections. Le public a notamment pu découvrir les coulisses des tournages, les différentes étapes de création ainsi que des pratiques et expressions culturelles telles que l'ody gasy. Pour la directrice générale, cette diversité permet également de rapprocher les créateurs du public et de mieux faire connaître les différents métiers du cinéma.

La cérémonie de clôture a par ailleurs permis de mettre à l'honneur les maisons de production, à travers des séances de signature réunissant les acteurs du secteur. Des distinctions de l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture ont également été remises.

Autre moment fort de cette deuxième édition, la Soirée des acteurs, organisée au Radisson Blu, a réuni réalisateurs, comédiens et professionnels du cinéma malgache. Les échanges ont porté sur les expériences, les réalités et les difficultés rencontrées par les professionnels du secteur.