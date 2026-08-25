Madagascar: Ambatondrazaka - Les ménages agricoles sinistrés préparent la reprise

Des agriculteurs touchés par le cyclone Gezani amorcent la reprise de leurs activités. Quatre cents ménages bénéficient d'un appui financier destiné à les aider à faire face aux conséquences du sinistre.

Quatre cents ménages agricoles vulnérables d'Ambatondrazaka bénéficient d'un appui d'environ 490 millions d'ariary (100 000 euros) destiné à faire face aux conséquences du cyclone Gezani. Le financement a débuté en mai 2026. Il doit permettre aux familles touchées de couvrir leurs besoins immédiats et de reprendre progressivement leurs activités agricoles. Les ménages ayant subi d'importantes pertes de récoltes figurent parmi les bénéficiaires.

La remise officielle du chèque s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Allemagne, Oliver Knoerich. « Cette somme symbolise le renforcement de la coopération entre l'Allemagne et Madagascar », a-t-il déclaré. Ce soutien s'inscrit dans le cadre de la coopération humanitaire entre les deux pays.

« Au total, 400 ménages bénéficient de cet appui. C'est le résultat des efforts que nous menons pour accompagner les familles touchées », a indiqué Aly Arlin Rivoarimalala, président national de la Croix-Rouge Malagasy.

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Importance

Le district d'Ambatondrazaka a été ciblé en raison de son importance dans la production rizicole nationale, mais aussi des pertes agricoles enregistrées à la suite des inondations. « Grenier à riz et également région à forte production agricole, le district d'Ambatondrazaka a bénéficié de cet accompagnement stratégique ciblé », a expliqué Fara Rakotondrazanany, responsable de la Croix-Rouge Malagasy.

L'aide concerne en priorité les ménages aux revenus limités, ceux dont les réserves alimentaires sont épuisées ainsi que les familles ayant subi d'importantes pertes.

Des formations sont également prévues afin de renforcer leurs capacités et de faciliter la reprise de leurs activités. Un suivi des bénéficiaires doit ensuite permettre d'évaluer les effets de l'intervention.