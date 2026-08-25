Madagascar: Mahajanga - Six nouveaux cas de séropositivité au VIH détectés

La région de Boeny a franchi une première étape dans la mise en place d'une nouvelle approche visant à renforcer la prévention et le dépistage précoce des maladies transmissibles.

Cette démarche fait suite à la présentation officielle, en début de semaine dernière, des données collectées dans le cadre de la Matrice de suivi des déplacements (DTM) et de son dispositif de points de suivi des flux (FMP), installés aux principaux points d'entrée de Mahajanga.

Dans le cadre d'un programme de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), la campagne de vaccination contre le Mpox, ou variole du singe, a été accompagnée d'un dépistage volontaire du VIH aux principaux points d'entrée de Mahajanga. Au quai Orange, également appelé quai des boutres, 162 des 168 personnes vaccinées contre le Mpox ont accepté de se faire dépister. Les résultats ont permis d'identifier six nouveaux cas de séropositivité au VIH. Durant cette opération, deux autres patients séropositifs, perdus de vue depuis longtemps, ont également été retrouvés.

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L'opération a débuté le 20 août et est menée par l'OIM, sous la direction de son chef de mission, Roger Charles Evina, en collaboration avec les autorités locales. « La ville de Mahajanga est reconnue au niveau régional et international et occupe une place stratégique dans les dynamiques de mobilité et la gestion des frontières de la région de Boeny. Le choix de Mahajanga n'est pas fortuit, c'est l'un des lieux les plus fréquentés et un carrefour majeur des flux migratoires.

L'initiative a débuté à Mahajanga, mais l'objectif est de couvrir toutes les frontières de l'île », a souligné le chef de mission de l'OIM à Madagascar et aux Comores.

Au port de Mahajanga, 149 personnes, dont 70 marins, ont été vaccinées contre le Mpox le 20 août, tandis que 131 personnes ont accepté de se soumettre à un dépistage du VIH. Aucun cas n'a été détecté. Une campagne de vaccination a également été organisée sur le campus universitaire, au sein du service de médecine préventive.

Surveillance

« Au-delà de ces chiffres, cette réalité souligne l'importance de renforcer la surveillance sanitaire aux points d'entrée et de mettre en place des mécanismes de suivi adaptés aux besoins des agents de première ligne, des populations en mouvement et des communautés d'accueil, tout en étant capables de détecter rapidement les risques sanitaires et d'orienter les interventions là où elles sont les plus nécessaires », a ajouté un représentant de l'OIM.

Au total, 24 006 entrées et 10 540 sorties ont été enregistrées en trois mois dans la région de Boeny. Ces données doivent notamment permettre de mieux suivre les mouvements de population et de renforcer la détection précoce des risques sanitaires.

Le port et le quai Orange figurent parmi les lieux les plus fréquentés de Mahajanga, selon les données issues du FMP/DTM. Entre le 2 mars et le 18 mai, le port a enregistré 8 157 entrées et 4 649 sorties. Les personnes recensées étaient composées à 59 % d'hommes et à 41 % de femmes.

Au quai Orange, entre le 2 mars et le 25 mai, un flux moyen de 38 personnes par jour a été enregistré, avec 643 entrées et 48 sorties. Les hommes représentaient 70 % des personnes recensées, contre 30 % de femmes.