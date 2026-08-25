Madagascar: Regard croisés - « Lavatondro » fait dialoguer trois univers artistiques

Une histoire née il y a plus de 20 ans retrouve aujourd'hui sa place sur la scène artistique. À La Teinturerie, à Ampasanimalo, « Lavatondro » réunit Ony Hanjaka, alias Stam, Ralf Arivelo et Jeremia, alias LazAéro Polyvalart, autour d'une exposition qui dépasse la simple juxtaposition de trois univers. Présentée lors d'une conférence de presse vendredi, cette rencontre artistique fait revivre un lien construit dans les années 2000, à l'époque où la plateforme « Lavatondro » rassemblait de jeunes créateurs attachés à l'expression et aux singularités de chacun.

Pour les trois artistes, cette exposition représente avant tout des retrouvailles. Depuis la création de la plateforme, leurs parcours ont évolué, leurs pratiques se sont diversifiées et leurs chemins ont pris des directions différentes. Le lien noué à cette époque demeure toutefois intact. Pour Jeremia, cette réunion s'est d'ailleurs imposée naturellement, sans qu'il soit nécessaire de la provoquer.

« Lavatondro » témoigne ainsi d'une période où de jeunes artistes se retrouvaient autour d'une même dynamique de création. Les années ont ensuite consolidé leurs identités artistiques respectives.

Univers singuliers

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Aujourd'hui, leur réunion ne cherche pas à effacer ces différences au profit d'un univers commun. Au contraire, l'exposition permet de mettre en regard trois signatures distinctes, issues d'un même élan et désormais nourries par des expériences différentes.

Cette dimension confère à l'exposition une portée particulière. « Lavatondro » ne présente pas uniquement des oeuvres réunies dans un même espace, elle raconte également la continuité d'une relation artistique et humaine, ainsi que l'évolution de créateurs qui ont grandi avec leurs propres démarches.

Parmi les univers présentés, Stam développe une démarche principalement solitaire. Son travail s'articule autour de la sculpture et de l'installation, deux pratiques qu'il souhaite davantage partager avec le public.

À travers « Lavatondro », l'artiste entend notamment faire découvrir une forme d'expression qui reste encore peu connue du grand public. Sa présence dans cette exposition permet ainsi de mettre en avant une pratique artistique particulière et de donner davantage de visibilité à la sculpture et à l'installation dans le paysage artistique présenté au public.

Ralf Arivelo inscrit, quant à lui, sa démarche dans la peinture. Son travail s'intéresse aux différentes frontières qui traversent la société et l'imaginaire, qu'elles soient sociales, physiques ou imaginaires.

À travers ses oeuvres, l'artiste interroge ainsi les séparations qui existent entre les individus et explore les formes possibles d'une société plus unie. Sa peinture apporte une dimension réflexive à l'exposition, en faisant des frontières un sujet à la fois concret et symbolique.